رعاع العرب ينفذون خطط الأعداء وهم لايشعرون

العرب عبر تاريخهم التليد بعصر الجاهلية وعصر ما بعد الإسلام، يمتاز قادتهم في خيانة الأوطان، والتعاون مع المحتلين، كان لدى العرب دولتين قبل مجيء السلام، دولة بالعراق، اسمها دولة المناذرة عاصمتها الحيرة والتي تقع بمحافظة النجف الاشرف، والثانية دولة الغساسنة عاصمتها درعا السورية.

المناذرة تابعة للفرس، والغساسنة عبيد لدى الرومان، اذا ساءت علاقة الرومان والفرس يتقاتل عبيدهم العرب الغساسانيون والمناذريون، وإذا تصالح الرومان والفرس يتصالح عبيدهم العرب.

بعد مجيء الاسلام، سقطت الإمبراطورية الفارسية لأن أبناء فارس سئموا من المجوسية، بينما الرومان بقوا ولم تنهار امبراطوريتهم بسبب أنهم أصحاب دين سماوي وهو الدين المسيحي، قبل نزول الوحي على رسول الله محمد ص كان أهل مكة والجزيرة العربية تربطهم علاقات تجارية مع الرومان من خلال الغساسانيون، لذلك بعد الإسلام، بقي الرومان مسيحيين، لذلك كانت لدى الرومان علاقات قوية بين صفوف قادة العرب الذين أسلموا بالجزيرة العربية وبعد دخول المسلمين للشام، بحرب معاوية للإمام علي ع كان الدعم الروماني واضح لمعاوية، كان معظم المستشارين المحيطين بمعاوية هم من الرومان ومنهم المستشار سرجون الروماني، هم من دعموه ليسيطر على خلافة وقيادة الدولة الإسلامية.

وتم القضاء على نظرية الشورى كما يزعم أهل السنة، أنها النموذج الذي شرعه القرآن، واستبدلها بنظام ولاية العهد، أي تحويل النظام من انتخاب شورى إلى نظام ملكي في حالة هلاك الملك يحل محله ولي العهد كما هو معمول لدى الرومان، ونجحت روما في دعم أنصار لها ليكونوا خلفاء على المسلمين، نفس ما نراه في زماننا هذا، بريطانيا وفرنسا وامريكا دعمت أنظمة عربية انتخبوها فيما بينهم ونصبوهم ملوك ورؤساء وحكام على الدول العربية الحالية.

من رسم حدود الدول العربية دول الاستعمار، لذلك الدول العربية لاتحكمها دساتير، وإنما الدول الكبرى تمكن وتنصب عملائهم للتسلط على رقاب الشعوب العربية، مضاف لذلك حتى العسكر عندما قاموا في عمل انقلابات عسكرية وقفوا مع المعسكر السوفياتي السابق وحظوا بدعمهم عسكريا ومعنويا، لذلك العسكر وصلوا من خلال انقلاب ولم يخرجوا إلا في انقلاب عسكري.

عملت الماسونية على تأسيس منظمة الإخوان المسلمين وحزب البعث، والغاية من تأسيس تلك الحركات إضلال شباب العرب والمسلمين، السعودية لعبت دور مهم في توهيب حركات الإخوان وجزء كبير من البعثيين العراقيين بشكل خاص.

خلال العقد الماضي شاهدنا وقوع ثورات ضد أنظمة كانت موالية للسوفيت واصبحت مع الناتو، نعم ماحدث ثورات شعبية لكنها بلا شك بتوجيه غربي ضد مصالح الصين وروسيا، ولايمكن مقارنة ثورات شعوب العالم مع مايسمى في ثورات الشعوب العربية في التخلص من الأنظمة الدكتاتورية، تبقى الشعوب العربية وقياداتهم الدينية والسياسية مطايا لتنفيذ مشاريع الاستعمار، شريف مكة وعبدالعزيز ال سعود وقفوا مع بريطانيا وفرنسا في إسقاط الدولة العثمانية السنية.

بعد مائة عام من خيانة مفتي مكة والعرب السنة للدولة العثمانية، كرروا خيانتهم مرة ثانية في مؤامرة الربيع العربي، أيضا شارك أحفاد الخونة الأوائل في تمويل العصابات الإرهابية لتدمير سوريا والعراق واليمن وليبيا.

ياسبحان الله أيضا انفرد الشيعة الجعفرية والزيدية والعلويين والدروز وجزء مسيحي في مقاومة القوات البريطانية والفرنسية بالعراق وسوريا واليمن، في الحرب العالمية الأولى ضد القوات المحتلة، وايضا انفرد الشيعة والمسيح والايزيديين والدروز وجزء مسيحي في مقاومة العصابات الإرهابية في كذبة الربيع العربي، حتى حماس شاركت بتحطيم الدولة السورية، وها هي حماس تدفع ثمن باهظ بغزة اليوم، الربيع العربي صنعت من قبل دول عظمى استعمارية، ومن هرول إلى تنفيذ هذه المؤامرة أحفاد أبناء الخونة الذين اسقطوا الدولة العثمانية.

شارك بهذه المؤامرة قطعان السذج والمرتزقة المحسوبين على النخب العربية، ومن قطف ثمار جريمة مؤامرة الربيع العربي هم نفسهم من أسقطوا الدولة العثمانية.

لنعيد الذاكرة بعد إسقاط نظام صدام الجرذ، كيف تم استباحة العراق من كل القوى الإرهابية والقومية، كنا نعاني الأمرين عندما نتحاور مع العرب، بحكم كوني اعيش مغترب، بحيث حتى الشيعي اللبناني للأسف عندما نذكر لهم ان السيد نوري المالكي والسيد الجفري ناس اخيار، كانوا ينزعجون ويتهموهم بالخيانة، في مؤتمر عقد في بريطانيا حضره شخصية شيعية لبنانية، الكلام يدور حول أوضاع المنطقة، صاحبنا هذا الشيخ، رأسا نزل بالسباب والشتائم بكل وقاحة على السيد نوري المالكي واضطر أحد الحضور من احد المثقفين من الدعاة العراقيون للرد عليه زاخرسه.

لذلك للأسف الشديد، تبقى البيئة العربية أرض خصبة إلى الكثيرون من الهمج الرعاع وإن كانوا خريجي جامعات واستاذة يركبون الموجة ويطبلون ويزمرون للأحداث بأعلى أصواتهم، نفس هذه الوجوه الكالحة يهاجمون كل من لا يركب الموجة معهم ويتهمونه بالعمالة والخيانة، ويوجهون له كل أصناف التهم والشتائم.

ياسبحان الله عندما وقع الربيع العربي دارت الدائرة وسارعت القوى الإخوانية الوهابية إلى تنفيذ ماتريده دول الاستعمار، رؤوس فلول البعث وقادة الحزب الإسلامي تركوا دمشق وانتقلوا إلى الاردن، وأن البديل في سوريا هم عصابات القاعدة وداعش، وقف ساسة المكون الشيعي العراقي لجانب الدولة السورية، ليس حباً بالنظام البعثي السوري، وإنما البديل هم القاعدة وداعش وقاموا في إبادة قرى سورية شيعية ومسيحية ودورزية، عندها ايقن النظام في سوريا والقوى الشيعية بالشام انهم على خطأ وان السيد المالكي والجعفري وطنيين، ذات مرة دار حديث مع أصدقاء شيعة لبنانيين بعد الربيع، عند نفس الجماعات التي كانت تخون ساسة الشعب العراقي من أبناء المكون الشيعي اللبناني، أتذكر بعام ٢٠١٢ تكلمت عن كثرة التفجيرات الإرهابية في بالعراق وأنه يفترض في رئيس الحكومة العراقية يطلب من الشعب بمساعدته في تنفيذ قرارات القضاء العراقي في إعدام الذباحين، نفس هؤلاء قالوا لي اتقي الله لاتتكلم في اي كلام يسيء للسيد رئيس الحكومة العراقية هههههه، عندها قلت لهم هل كنتم تتذكرون كيف كنتم تتهمونهم انهم عملاء وخونة هههههه قلت لهم الحمد لله الذي جعلكم تعترفون انكم مخطئون، للاسف غالبية أبناء العرب تحركهم العواطف، حتى في الانتخابات البلدية العراقية الحالية، الفيالق الإعلامية المعادية أثرت بشكل سلبي على الناخبين الشيعة وثبطتهم عن المشاركة بالتصويت.

الفيالق الإعلامية المعادية المدربة، يجدون ضالتهم عند الجهلة والأغبياء، لذلك شيء طبيعي عندما تجد الجهلة والسذج ينظرون للأشخاص الشرفاء بنظرة دونية واحتقار، وينعتوهم بالعملاء ويسبحون عكس التيار وانهم خطأ، سبقهم قوم لوط ع كانوا إذا رأوا لوط ع واصحابه يصيبهم الاشمئزاز بل قالوا اطردوا آل لوط من قريتكم أنهم أناس يتطهرون هههههههه.

‏‎المشكلة ليست بالثورات بل ان الدول العربية تحكم بعقلية حاكم ظالم ينظر للشعب عبيد له، ولو كانت الدول العربية تحكمها دساتير لكان الوضع مختلف تماما.

انا شخصيا تنبأت بخراب الثورات لأنها ليست لها رأس ولا مشروع مجتمعي واضح، اعمال همجية ومظاهرات لشعوب لا تحكمها دساتير، أكيد البديل يكون القاعدة وداعش.

الذي يقرأ تاريخ العرب القديم والحديث يجد تكرار نفس السيناريوهات البائسة، لكن بوجوه جديدة فقط، مع ذلك تجد الشعوب العربية تستمتع بمايحدث وتصفق لهم بانتظار النسخة القادمة من السيناريو نفسه.

من ضمن ما قرأت وجدت كلام ‏إلى أحمد ياسين زعيم حماس الذي اغتاله طيران اسرائيلي يتحدث عن نكبة 1948، يقول، نزعت الجيوش العربية التي جاءت تحارب إسرائيل السلاح من أيدينا بحجة أنه لا ينبغي وجود قوة غير قوة الجيوش، فارتبط مصيرنا بها ولما هزمت هزمنا وراحت العصابات الصهيونية ترتكب المجازر والمذابح لترويع الآمنين ولو كانت أسلحتنا بأيدينا لتغيرت مجريات الأحداث.

انتهى كلام أحمد ياسين.

نفس الأمور تتكرر، لذلك العقول التي لا تعمل لا تفكر لا تحلل لا تربط الأحداث.. لا تعي، لا تدرك ما يدور حولها، كل ما تفعله البيئة المجتمعية الفاشلة، يتم اتهام القلة القليلة من الشرفاء الواعين من نفر قليل من الكتاب والصحفيين الذين يحذرون أبناء قومهم من خطر مخططات الأعداء بالخيانة والعمالة …..الخ.

الحياة مليئة بالأمواج والمصاعب، لكن الشخص الواعي عليه أن يقف مع الحق، وورد حديث عن الفيلسوف والخبير المتخصص في العلوم الإنسانية الامام علي بن أبي طالب ع، الحق حق وإن قل اتباعه، والباطل باطل وإن كثر أتباعه.

عندما وهب المال السعودي حركة الاخوان، و انتجوا لنا بن لادن وسليمان أبو غيث والظواهري وغيرهم من رموز القاعدة وطالبان وداعش، كانت قناة الجزيرة تبث خطابات بن لادن والظواهري وتستضيف المحللين، تتقدم أسماؤهم حروف الدال، استضافوا شيخ وهابي سعودي تم تقديمه في الدكتور، اسمه الدكتور سعيد بن زعير، قالوا له ما رأيك في رسالة ابن لادن، قال اشهد بالله انه قال الحق ههههههه وبعد عدة أيام قامت السلطات السعودية في اعتقاله، ليس لكونه متطرف، بل لانه يهدد نظام حكمهم، لذلك غالبية الجماهير العربية كانت مع القاعدة وداعش، وجاء الربيع ووقفت غالبية الشعوب العربية مع العصابات القاعدية، وبعد أن أيقنت دول الخليج أن الدور سوف يصيبهم، قاموا بتمويل ثورات مضادة بموافقة من مشغليهم، ورأينا توبة عايض القرني والعريفي واللحيدان والعويران واعلنوا براءتهم من الإخوان والعصابات الاخوانية التكفيرية، ما نراه في مجتمعاتنا العربية قطعان من الاغنام لكن بهيئة بشر، لذلك طبيعة القطيع يعشق الموجات والشعارات رغم كل الخوازيق.

ترامب أمر ابقار الخليج للتطبيع العلني مع إسرائيل، هرول ملوك ورؤساء قادة العرب لفتح سفارات وعمل تطبيع مجاني، بكذبة دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة، رغم أن القادة الإسرائيليين كانوا ولازالوا واضحين، منذ عهد غولدا مائير التي قالت إلى السادات عندما زار الكنيست عام ١٩٧٧ مشكلة الفلسطينيين عند جيراننا العرب وليست عندنا، يعني ضم جزء من الضفة إلى الأردن وجزء من غزة إلى مصر، اليوم وزير إسرائيلي صرح أن رأي جو بايدن في حل الدولتين انتحار ههههههه، الدول العربية طبعت بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة ولو على جزء من أراضي عام ١٩٦٧ ههههههه، بقيت سوى القوى الرافضة للتطبيع، لذلك القوى القليلة الرافضة للتطبيع المجاني، سخرت دول الخليج فيالقها الإعلامية لشن حملات

التخوين والتكفير، بحيث أصبحت الفيالق الإعلامية السعودية تكفر القوى الفلسطينية المقاومة، تكفير هؤلاء سياسي وليس مذهبي لكون أتباع حماس سنة، لكن دخل إليهم هؤلاء من باب ان حماس تشيعت ههههه.

انا اعيش بالغرب منذ ثلاثين عام، الدول الغربية الديمقراطية لا تحاسب أحد على رأيه، من حق المواطن التعبير عن ارائهم لكن ضمن ضوابط، الرأي غير مسموح به في أمور معينة، مثل معاداة السامية، يوجد قانون معمول به بتجريم معاداة السامية، قبل سنوات عديدة تكرر مظهر حرق القرآن الكريم، انا شخصيا تكلمت مع أئمة مساجد شيعة انه لا يمكن منع حرق القرآن بخروج مظاهرة هنا وهناك، إلا بتشريع قانون بالبرلمان الدنماركي يمنع حرق الكتب المقدسة للديانات الثلاث، بالتاكيد زعماء الكنائس المسيحية والمعابد اليهودية مع تشريع قانون يحرم الإساءة الديانة المسيحية واليهودية، الحمد لله نواب في البرلمان الدنماركي طرحوا مشروع لمنع مظاهر حرق الكتب المقدسة، قبل اسبوع صوت البرلمان الدنماركي على قانون منع حرق الكتب المقدسة وانتهت ظاهرة حرق القرآن.

حاليا بشكل يومي أشاهد خروج مظاهرات داعمة إلى الفلسطينيين يشارك بالمظاهرات مواطنين من العرب وغير العرب، بل عندما أسير بالشارع عندما أذهب للسوبر ماركت للتسوق أشاهد مشاركة بالمظاهرات قوى يسارية دنماركية يطالبون بوقف فوري لحرب غزة، وتخرج مع المظاهرات دوريات شرطة تحمي المتظاهرين، دول تحكمها دساتير وليس أشخاص.

‏طريقة تعامل الأنظمة العربية مع شعوبها تعامل السيد مع العبد بالعصر الجاهلي.

الوضع العربي بائس، أتذكر مذيعة فلسطينية اسمها لوسي هريش تحمل الجنسية الإسرائيلية صاحبه الجمله الشهيره وينكم ياعرب وينكم ياخونه وينكم يااسلام… وقعت بعلاقة غرام وحُب مع الممثل الإسرائيلي تساحي هاليفي وتزوجت منه، الحُب يتجاوز الأديان، لوسي عربية مسلمة سنية والمستر تساحي يهودي، الحُب جمع هذه المسلمة السنية الفلسطينية التي كانت تشتم العرب والمسلمين بسبب تخاذلهم عن نصرة فلسطين بالزواج مع مخرج اسرائيلي يهودي، لذلك مسؤول الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي الشيخ رصدت له حكومة خادم الحرمين الشريفين مليارات الدولارات لتنظيم حفلات الترفيه، جمع مهرجانات غنائية وموسيقية بالمملكة العربية السعودية لم يشهد لها مثيل بتاريخ الدول العربية التي ترعى الفن منذ أكثر من مائة عام، وزير الترفيه في حكومة خادم الحرمين الشريفين يعمل عمل ممتاز من اجل ان يعم السلام الدائم بين العرب والإسرائيليين عن طريق تشجيع الزواج المختلط، ولدى السعوديين رجال دين وهابيين اصدروا فتاوى جهاد النكاح والمناكحة، للاسف تجاوزت اعمارنا الستين عاماً وربما لم تكتب لنا أن نبقى بالحياة، ونشاهد تجربة تحقيق النصر للعرب من خلال تجربة جهاد النكاح والمناكحة، نحن رأينا تجارب القتال المسلح ودفعنا اثمان باهضة و اضطرينا الهروب من بلداننا بسبب إجرام صدام الجرذ الهالك، الآن بزع عصر جهاد النكاح والمناكحة، طوبى لمن عاصر وشهد زمان استبدال الجهاد من السيف إلى النكاح والمناكحة.