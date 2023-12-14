كل الحق مع امريكا

سامي جواد كاظم

لماذا العالم ينتقد امريكا لاستخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الاخير الذي يطالب الكيان الصهيوني بالتوقف الفوري للحرب او الابادة ؟ لو قمتم بدراسة حيثيات المسالة بكل جوانبها ستجدون ان الحق كل الحق للولايات المتحدة الامريكية في استخدامها للفيتو .

بداية اقول لكم ان كل الحروب الامريكية يضع البيت الابيض غايتين لها كبرى وصغرى ، الكبرى مجرد قتل وتدمير وتفكيك شعب والصغرى هي هي تحصيل حاصل وهو النصر العسكري ويتجسد بان يكون الوضع في البلد التي عبثت بها وفق ما تريد ، المهم تتحق الغاية الكبرى قتل وتدمير العراقيين هذا ما كان يرجوه بوش الارهابي وتحقق ذلك وتدمير افغانستان تحقق لهم ذلك وتدمير فيتنام تحقق لهم ذلك بالرغم من ان الصحف تتحدث عن هزيمتهم فهل من لا حياء له او ضمير يهتم للهزيمة ؟

اعود لحفهم بالفيتو ، لو تابعتم اخبار امريكا على اقل تقدير من حرب النجوم الى يومنا هذا من حيث تقنية الاسلحة وقوة الصواريخ والقبة الحديدية وفضاءات ناسا والاقمار الصناعية ويخططون الى امر بعيد وانهم يعلمون حتى ماركة الملابس الداخلية لاي حاكم عربي وانهم صرحوا بذلك واضافة الى افلامهم وتقاريرهم في كيفية معرفة من يريدوه بكل تحركاته ودقة اصابتهم للهدف هذا مع المثل والاخلاق التي ينادون بها من حيث الحرية وحقوق الانسان وحرية المعتقد والسلام العالمي ، وهذا كله يتم تزويد الكيان الصهيوني به . يضاف لها افلام الاكشن الهوليوودية التي تظهر براعة الـ سي اي ايه في كشف الجريمة والانقلابات وما الى ذلك مع عرض شاشات وحاسبات بحيث انهم خلال دقائق يصلون الى مكان المجرم .

هذه الادوات جعلت الكثير من المغفلين عندما يقولون اسم امريكا ينظرون اليها باكبار بحيث اي حاكم يسقط يقولون امريكا اسقطته ، وصل بهم الحال ان امريكا هي السبب في بعض الزلازل ، كل هذا تستمع له امريكا وتستانس به .

وكما قلت كل تقنياتها العسكرية والتكنلوجية والاقمار الصناعية هي في خدمة الكيان يضاف لها اعلامهم وشعاراتهم بالحضارة والحرية .

تاتي حماس في ليلة واحدة بعبوة ناسفة وصاروخ صنع محلي ومسيرة يسيرة وخلال ثلاث ساعات تسقط قوات عسكرية وتؤسر جنرالات وجنود لدرجة ان الذعر الذي اصاب الكيان ان طائراته قصفت حفل موسيقي ادى الى قتل اكثر من ثلاثمائة صهيوني ، ولجاوا للهجوم البري بدباباتهم وطيرانهم المتطور فزاد من الطين بلة وقتل جنودهم من مسافة صفر ودمرت دباباتهم التي كلفة الواحدة منها 170 مليون ، وتضخ لهم امريكا بالمساعدات والمليارات لتمكين الكيان من المقاومة وفشلوا .

حماس التي هزمت وهدمت الاسطورة الصهيوامريكية بخصوص قوتها واستخباراتها تستحق ان يقتل كل فلسطيني وان يدمر كل بيت وفق المنظور الصهيوامريكي لانهم فاشلون في معرفة اين مقر حماس هذه الصورة التي بنتها امريكا لها على مدى عقود من السنين جاءت حماس بالبندقية والـ ار بي جي سفن لتهدمها بين ليلة وضحاها ، ومن شدة تاثير هذه الضربة تلاطمت تصريحاتهم بين الكذب والتناقض والاستهزاء ففي الوقت الذي يصرون على تدمير المقاومة يتفاوضون معهم ويتوسلون لاطلاق سراح جنودهم ، حتى ان بايدن يتم تلقينه قبل ان يتحدث ويراقبه اكثر من شخص لتنبيهه اذا زل لسانه ويا كثرة الزلات .

اما نتن ياهو فانه في اسوء حالاته يعيش على اطالة الحرب للبقاء بالسلطة اطول فترة ممكنة ، هذه الحرب التي كشفت القناع عن كل دول العالم واصبح العالم معسكرين بايدن والنتن ياهو معهم حاكم فرنسا وبريطانيا والمانيا والمعسكر الاخر كل شعوب العالم ومنظمات العالم ومؤسسات الامم المتحدة وحكومات اكثر من 140 دولة تنتقد وترفض وتهاجم بقوة بايدن والنتن ، وفاتني ان اذكر ان حكام العرب مع الكيان بحكم عمالتهم للبيت الابيض ، اصبح العالم وكل الاحرار على يقين من قبح الصورة الامريكية والكيان الصهيوني

كل هذا وتريدون امريكا لا تستخدم الفيتو ويعلن هزيمتهم كلا فلها الحق في ذلك طالما هنالك من يضخ لهم الاموال لاستمرار الحرب دولة بلا ضمير توقع كل شيء منها