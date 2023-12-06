المقالات

حزبُ اللَّه حركة تحررية إسلامية فريدة في العالم بعد كربلاء الإمام الحسين


إسماعيل النجار

إنهُ التاريخ يكتُب ولا يَمحو واللذينَ يُزَوِّرون التاريخ كَمَن يغتالون عالِماً ويهيلون التراب عليه ليخفوا مكان وجودهُ وآثارهُ مدىَ الحياة،

أحاديث نبوية شريفة بالجُملة أُخفِيَت أو أُحرِقَت صحائفها أو زُوِّرَت جميعها إلَّا حقيقَةً واحدة لَم يستطِع الزمان مَحوَ آثارها ولا تزوير واقعها هيَ ثورة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام بقِيَت حَيَّة تطوي السنين ولا تطويها تقلبات الممالك والحكومات والأمبراطوريات على مدى ألفٍ وأربعمائَة عام مَرُّوا عليها،

ثورة الإمام الحسين هيَ ثورة تحررية إسلامية تُمثلُ نبضَ السماء على الارض كُتِبَت حروف رسالتها  بحوافر الخيول ونِصال السيوف وعطش آل البيت والأصحاب وعذابآت الحرائر والسَبي والنَفي، بعدما أُحرِقَت خيام مُخيَّمهم في أرض كَرٍ وبلاء،

ثورة جاءَت تَتِمَة لرسالة النبي الأكرم هدفَت إلى تحرير الإنسان من قيود ونَير العبودية الفكرية المنحرفة وإعادة سهم البوصلَة المحمدي إلى إتجاههُ الصحيح،

استشهد الإمام العطشان ورفاقه ولكن ثورته لم تنطفئ شعلتها ولا جذوتها ولأوَّل مَرَّة في التاريخ تحصل معركة  ينتصر فيها الدَمُ على السيف،

وبعد أربعة عشرة قرن من الزمان عادَ الدمُ والفكر المحمدي الكربلائي لينتصر على السيف في اليَمَن والعراق وغَزَّةَ وجنوب لبنان رغم التحالف والتكالب والتخاذل من قِبَل أحفاد أولَئِك المشركين مع الكفار الجُدُد من أحفاد المشركين القدآمَىَ ضد أحفاد المؤمنين من أحفاد الإمام الحسين وزهير ابن القين والحر الرياحي،

حزب الله حآله فكرية سياسية دينية إلهية تحررية جاءَت في المرتبة الثالثة بعد الدعوة النبوية الشريفة وكربلاء بفاصلٍ زمني وبتوقيتٍ إحتاجت إليه فلسطين ومَن سُمِيوا عرب من حولها جميعهم تصهينوا وتآمروا وتحولوا إلى عبيد سلطة ومال،

مقاومَة حزب الله لَم تفاوض لَم تهادن لَم تستكين لَم تُلدَغ من نفس الجُحر مرتين، لَم تخاف، ولم تتراجع، قالت كلمة حق، رفعت صوتها يومَ خافت وخَفَتَت الأصوات، ضَربَت يَوم عَجِزَ الأنذال، إنتصرت في زمن الهزائم، قدمت الشهداء في زمن تتسابقُ فيه الناس إلى التَرف في هذه الحياة الفانية،

هَدَّد حزب الله جبابرة الأرض وحارب خوارج العصر، والمقنعين بالإسلام من صناعة أميركا وإسرائيل “isis”،

حزب الله رفع لواء تحرير فلسطين فاتهموه بالإرهاب، وبالصفوية، وبالمجوسيه، وبالحزب الرافضي، ونعتَتهُ بعض عمائم الزَيف بحارس حدود إسرائيل، وبقيَت قافلته تسير نحو فلسطين رغم كثرة العواء والنباح فلم يلتفت حتى أضحى الحزب المرعب الراعب، المخيف الغير خائف، المُهدِد الذي لا يخاف التهديد، رسمَ قواعد الإشتباك مع العدو وأرسى المعادلات، على مقولة العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلَم،

حزب الله متسامح مع أبناء الوطن وأبناء الدين وابناء العروبة لَيِّين كالذهب عيار ٢٤،

ومع الأعداء صلب كالفولاذ،

أنه طليعه من طلائع جيش الإمام الحُجَة (عج) فرجَه الشريف، وقائده أحد قادة الإمام المهدي القادم إلينا بالنصر المؤزَر المبين،

إنه حزب الله ألم يَقُل الله إن حزب الله هم الغالبون؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
غزة بداية النهاية لمايسمى دولة الوهم والوهن
حزبُ اللَّه حركة تحررية إسلامية فريدة في العالم بعد كربلاء الإمام الحسين
القسام .. قرار وانتصار
معركة طوفان الأقصى التي كشفت ضعف القوة العسكرية للكيان الغاصب
اصبع على الجرح … الطوفان الفريد بالمختصر المفيد ..
انقذوا العراقيين من الوقف الصدامي الارهابي
الى السيد وزير التعليم العالي المحترم
دائما المهزوم يكذب
هجوم اسرائيل على غزة (مابعد الهدنة ) جاء (برضاً عربي ).!
سقوط آخر الاقنعة عن الغرب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
uutr##$%^& : تحالف العزم يضم قيادات كانت ضمن الشخصيات التي اثارت موجة الفتن التي دارت عام 2013 وانتهت بدخول ...
الموضوع :
العزم الأوفر حظاً.. 6 مرشحين لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان
Hala Bag : السفير الصيني و قبله السفير الياباني يتطلعون للدخول بقوة الى سوق العراق من خلال الاستثمارات و المشاريع ...
الموضوع :
رئيس هيئة النزاهة يشدد خلال استقباله السفير الصيني على ضرورة توفير البيئة الآمنة للاستثمار
جبارعبدالزهرة العبودي : وسائل اعلام المية وعربية قالت ان 5000 جندي امريكي دخلوا معركة غزة بكامل اسلحيهم وتجهيزاتهم العسكرية الى ...
الموضوع :
مستشار سابق للبنتاغون يصف ما حصل مع بلينكن في العراق بأنه "عار حقيقي"
اللهم عجل لوليك بالفرج مزمجرا فاتحا للمسجد الاقصى المبارك اللهم اميين : حم عسق حم لا ينصرون ...
الموضوع :
ما هي علاقة فلسطين وفتح القدس بظهور الامام المهدي المنتظر عليه السلام؟  
محمد الحسن : لم اقرء لكاتب شجاع ولا تؤخذه بقول الحق لومة لائم كما قرات للكاتب رياض سعد ولعل صراخ ...
الموضوع :
ردا على هذيان وهلوسة المدعو علي الوزني (1)
الفقير لله ولرسوله وال بيت الرسول الاطهار : بني امية أبناء الكفر الزنا والعهر والخنا الملاعين ... جدهم امية الصبي الرومي المملوك الذي كان يدعى... ...
الموضوع :
بنو أمية وبنو صهيون من رحم واحد..!
فيسبوك