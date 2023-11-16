المقالات

هل ستؤجل الضغوط الداخلية والخارجية الانتخابات؟!


قاسم الغراوي ||

 

كاتب وصحافي

رغم ان المفوضية اعدت للانتخابات وبدأ المرشحون بالاعلان عن برامجهم منذ فترة  والتحرك نحو جمهورهم ،إلا أن المخاوف من تاجيلها لازالت تنتاب الشارع العراقي والاحزاب مع كون الغالبية يؤكد على اجراءها في موعدها المقرر.

والقراءات تشير إلى أسباب من اهمها :

اولا : صحيح ان الأوضاع الأمنية الحالية مستقرة في البلاد وتشجع على عدم التأجيل الا ان المخاوف من ان يهتز الواقع الأمني بفعل المواجهات في غزة وانكاساتها على العلاقة بين الحكومة العراقية  وامريكا وبفعل التوترات بين المقاومة الإسلامية في العراق  لمساندتها للشعب الفلسطيني من خلال قصف المواقع الامريكية  وماستؤول اليه الأمور . 

 وقد يؤدي ذلك إلى حدوث اضطرابات خلال الانتخابات، أو مواجهات أو استهدافات في الفترة القريبة لموعد الانتخابات مما قد يدفع إلى تأجيلها .

 الثاني :ان دول الغرب واجندتها طرحت على الحكومة العراقية قبل اشهر بتأجيل الانتخابات وجعلها متزامنة مع انتخابات مجلس النواب وقد رفضت الحكومة ذلك حينها واصرت على موعد الانتخابات لكونها ملزمة في البرنامج الحكومي .

 الثالث : هو عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات رغم محاولات اقناع السيد مقتدى الصدر بمشاركة تياره من قبل بعض الأطراف ، بل ذهب السيد مقتدى الصدر إلى التاكيد على انصاره بعدم المشاركة فيها وهو يعطي انطباعين؛ وهو ان أعداد المشاركين في التصويت لايرتقي للعدد الذي يمنح شرعية في قبول النتائج الأخيرة أما الانطباع الاخر فاعتقد ان التيار الصدري يسعى لتاجيلها للمشاركة فيها مع قربها لموعد الانتخابات البرلمانية .

إما السبب الآخر فهو يعود إلى أن هناك عدم رضا من قبل المعارضين شعبيا وسياسيا ممن لايتمنون إجراء الانتخابات و (ربما) سيربكون الوضع أو على أقل تقدير سيطعنون بالنتائج.   

 الرأي الآخر الذي يؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لازال مصرا وهو يرى بأنه لاتوجد عوائق لذلك ، وانها فرصة لاكتساح الأصوات بغياب التيار الصدري الذي غالبا مايحصد الفوز على منافسيه.

  واما مؤيدي هذا الرأي يستندون إلى عدة أسباب، منها نص الدستور العراقي الذي يؤكد  على إجراء انتخابات مجالس المحافظات كل أربع سنوات. وقد تم تحديد موعد الانتخابات المحلية في العراق في 18 ديسمبر 2023. وقد يؤدي تأجيل الانتخابات إلى خرق الدستور العراقي.

قد تكون الانتخابات المحلية فرصة مهمة لإنجاح التجربة الانتخابية في العراق. وقد يؤدي تأجيل الانتخابات إلى إضعاف هذه التجربة، مما قد يصعب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة .

 إذا تأجلت الانتخابات، فإن ذلك سيؤدي إلى تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المقرر عقدها في عام 2024. وقد يؤدي ذلك إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق، مما قد يضر بمصالح البلاد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حديث لمَرِيضُ بالنَّقَاءِ..!
هل ستؤجل الضغوط الداخلية والخارجية الانتخابات؟!
نعم  و أقتحم... ثم ماذا؟
طوفان الاقصى وانقلاب المعادلات
الفعل الفلسطيني المشروع وردة الفعل الاسرائيلية الارهابية
التواطئ الغربي والتخاذل العربي لا صوت يعلو فوق صوت الموت في غزة
دعم القضاء قبل اجراء او مقاطعة الانتخابات؟
القانون .. يطرد المطبعين..!
ذو الوجه النوراني..!
الحب في الله والوطن
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك