المقالات

أم مزهر وزيارة الاربعين بعمر فوق التسعين ..


 

هشام عبد القادر ||

 

أم مزهر من بلدروز. ديالي إحدى محافظات العراق...توفت في عام 2022بشهر 7...

وفقدة ارض كربلاء جسدها الطاهر في هذا العام 2023 من زيارة الآربعين ...

كانت تقطع المسافات البعيدة بسفر سبعة أيام او ثمانية أيام مشي على الأقدام ...لا ترضى أن تركب السيارات ولا تأكل الزاد ولا تشرب ...وتمشي وعينها تدمع تتذكر مظلومية السيدة زينب عليها السلام.....ورغم كبر سنها إلا إنها صاحبة روح قوية.. وعزيمة وإصرار ظلت على مواصلة زيارة الآربعين ثمانية عشر عام...من بعد سقوط النظام السابق...

وفي أخر أيام حياتها أي قبل خمس سنوات من وفاتها حصلت لها وعكة صحية في القلب إنسداد في الشرايين فنصح الطبيب أبنائها أن تظل امهم في البيت وقد تتعرض للموت نتيجة هذه العلة...ولكنها رأت في منامها السيد فاطمة الزهراء عليها تقول لها تقوم وتخيط رآية العزاء التي تذهب بها دائما لزيارة الإمام الحسين عليه السلام فقامت مستبشره تخيط الرآية حيث قال لها احد أبنائها ماذا تعملين ترد بالجواب أخيط الرآية أذهب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام...وظلت حينها خمس سنوات لم يحصل لها شئ كما اخبرهم الطبيب.....

وفي هذا العام ليس أبنائها من فقدوها ولا أرض كربلاء ولا الإمام الحسين عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام بل كل الارواح المؤمنة فقدتها....ونوصي كل المؤمنين والمؤمنات الزيارة بالنيابة عنها في كل عام في زيارة الآربعين ...وموكب بإسمها يخلد للأبد ...ما دامت عاشقة للمسيرة الآربعينية .....

وسلام الله عليها بكل وقت وحين ونسأل من الله أن يتقبلها مع الإمام الحسين عليه السلام ..ويرزقنا شفاعتها ودعائها ..فهي باب من أبواب الوسيلة إلى الإمام الحسين عليه السلام ومن أبواب الوسيلة للسيدة زينب عليها السلام وباب من أبواب الوسيلة إلى مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام...

وبحسب تصريح كلامها لم تتعب بكل الزيارات فقد كانت تدهف بيديها الزهراء عليها السلام تارة وتارة السيدة زينب عليها السلام على ظهرها تدفعها بالمشي وتساعدها ..على المشي يدالسيدة  الزهراء ويد السيدة زينب عليهن سلام الله جميعا..

وظلت تواصل مسيرتها بالزيارة الآربعينية حتى وفت عمرها مائة عام وسنتين...

سلام الله على الأم الفاضلة أم مزهر عليها منا سلام الله أبد الابدين ..سلام سرمدي ابدي...

 

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مشاهدات الحوراء زينب لأطفال زيارة الأربعين
أم مزهر وزيارة الاربعين بعمر فوق التسعين ..
الأربعين نقطة التكامل..!
فنون الهمة العالية وسحر الانضباط الشخصي
نقاط الألتقاء الحسيني  في الأربعين
لقد كُنتم على قدر ثقة الحُسين بكم…
ستوتة كربلاء تيتانيك النقل..!
زيارة الأربعين..وشاي أبو علي..!
نصيحتي الى السعودية: لاتخسري كل شيء بعد التطبيع مع اسرائيل
هل منتصراً ام خاسراً بعد زيارة الاربعين؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
احمد محمد الصاوي : شكرا لكم ...
الموضوع :
اشارات قرآنية عن معارف الصحيفة السجادية للمؤلف الحسون (ح 1)
Salam Albader : لا تسلمون لحيه العراق للبنك الدولي كما فعلت مصر، البنك الدولي له اطماع خاصه بالدول الاستعماريه والمنظمات ...
الموضوع :
المالية تناقش مع البنك الدولي اولويات التنمية ودعم البرنامج الحكومي
سالم البدر : تحياتي د. جواد الهنداوي نعم كلامك حقيقي، الاصل ليس ان العراق لايملك المقومات او المشاريع العملاقه المزعمه ...
الموضوع :
مالذي يمنع العراق من الانضمام الى منظمة شنغهاي و منظمة بريكس؟!
أيوب الموسوي : استفسار حول عشائر ال مغشغش كيف تقول من عائله علويه هاشميه ومن ثمّ تقول هم شيوخ وليس ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
ابو صادق : لماذا لا ننظم الى منظمة بركس والتخلص من هيمنة الدولار اللعينه ...
الموضوع :
الأصابع الأميركية في تعميق المشاكل الاقتصادية العراقية
Salam Albader : سؤال شيخنا العزيز هل من الممكن ان يكون ملك الاردن هو السفياني، لانه منتصرا ومواليا للعالم الغربي، ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لماذا ستكون احداث السفياني في اخر مرحلة من مسار استعداد الامة؟
حسن جوهر : انه السيد المهزب التقي خادم الإمام الحسين واهل البيت رحمه الله ...
الموضوع :
امام جامع براثا ينعى احد خطباء المنبر الحسيني السيد جلال الدين الموسوي الذي وافته المنية اثر حادث سير
زيد : عنوان المقال يتحدث عن ما يحدث في غرب العراق لكن محتوى المقال خال من اي معلومات او ...
الموضوع :
حديث الثلاثاء: ما الذي يحدث في غرب العراق؟!
AHMED MOHAMMED JIHAD : مع الاسف لا رادع ولا موقف ولا اجراء من قبل الحكومة والوزارات والسفارات سرقات بالجملة تم سرقة ...
الموضوع :
أخطار السرقات العلمية والتزوير في الاطاريح والبحوث!.... أ. د. محمد الربيعي*بروفيسور في جامعة دبلن
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
فيسبوك