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أخوتنا بالوطن ،،،


صياء ابو معارج الدراجي ||

 

نعتذر منكم خاف سببنا لكم إزعاج طوال شهرين !!

يجوز تجاوزنا على طرقات المارة ويجوز تأخرت معاملاتكم بسبب العطلة

يجوز جان صوت سماعاتنا عالي وسبب ازعاج لكم 

نعتذر منكم وهم نريد نسولف وياكم !!

إحنا عشنا بهذا الوطن سوية 

سنين طويلة فرضتوا علينا نسمع سيدي شكد انت رائع 

فرضتوها بالقوة رغم هو ما چان رائع 

سنين وانتم تريدونا نحارب دولة شيعية جارة رئيسكم 

دفعوه عليها العرب 

عربنوه وحارب بينا نيابة عنهم ومتنا وتيتمت اولادنا وترملت نسواننا 

سنين طويلة من نگول يا حسين ننعدم وننسجن 

ومن نمشي نندفن احياء وتعالوا ادليكم چم زاير اندفن مازالت قبورهم شواهد 

سنين طويلة تسدون الشوارع ليوم القدس وتاخذونا سخرة احنا وسياراتنا 

سنين طويلة الرفاق ياخذونا من الاسواق علمود نحضر ميلاد ابو حلا ونتبرع لكيكته !!

سنين طويلة عانينا من حصار مر ماتت بيه اطفالنا واختفى بيه الدوا من الصيدليات لان صدام حاصرته امريكا 

حاصرته وجانت الرمادي خبزتها چبيرة وبيضة وصدامها ياكل لحم غزلان 

والبصرة خبزها مثل الكحل وريحته مثل ريحة الذروگ حشا النعمة !!

سنين طويلة عدي يعوف السنة كلها ويسوي اعراس جماعية بيوم عاشر حزننا ويوم الاربعين 

ويجيب شكو كاولي يغني على جراحنا 

ويجون هسه يسألوني ليش هو الغنى حرام ؟؟

سنين طويلة ممنوع نصلي بحسينية ونحط عليها راية

ممنوع باسم ينسمع 

ممنوع ياسين ينسمع 

حلال نسمع ياسكم يغني بيدك الطيبة الكريمة والله داويت المواجع 

وحلال نسمع ياكاع ترابج كافوري 

سنين صدام يصيح جدي الحسين ويمنع زيارته 

ودگّه بالدبابات 

سنين والكاولية تركص بالفرق بيوم عاشر الحسين واحنا نسمع وننقهر ونسكت 

شهرين بالسنة نريد نستذكر كل ذاك 

كفرنا خوب ما كفرنا 

ماتردونا الله وياكم لا صارفين من فلوسكم ولا طالبين منكم 

فليسات بصرتنا ونصرف منها 

والدونية اللي ما عاجبهم اكو مناطق بعدها بيوم عاشر وبالاربعين تركص چوبي 

روحوا عيشوا يمهم بهدوء

ولا تصرعونا بشعاراتكم المثقفة 

الظاهر صدام خلّف والخلّف ما مات !!

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