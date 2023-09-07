يقبل الافتراء على غيره ويرفضها لنفسه

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

بظل التطور الكبير في مجال الاتصالات بعالم الانترنت، فقد باتت كل القضايا الثقافية والعلمية في متناول من يريد أن يبحث عن الحقيقة، في العصور السالفة الغابرة، كان الناس تسمع عن الفرق الإسلامية والاديان من المشايخ، ومن النادر تجد تواصل مابين ابناء المذاهب والديانات بشكل مباشر.

اتذكر في عام ١٩٩٦ جمعتني الصدفة في مكتبة عربية في العاصمة الدنماركية كوبنهاكن، دار حوار، جائتني مجموعة من الوهابية المتعصبين، دار حوار لمدة ثلاثة ايام، مدير المكتبة دار الحوار، كان من ضمن الحضور شيخ رجل كبير بالسن مغربي، في نهاية الحوار قام بتقبيلي والتفت إليهم قال لهم اول مرة بحياتي التقي مع شيعي، شاب واحد وانتم عشرة، يحدثكم قال الله تعالى وقال رسول الله ص ومن أحاديث البخاري ومسلم وانتم تفترون عليه، الآن العالم أصبح قرية صغيرة خطيب بقرية نائية في اهوار العراق يتم مشاهدته في أوروبا وامريكا والهند.

لكن الكذابين والمفترين أيضا طوروا طرقهم بالكذب، في استخدام التطور التكنولوجي عبر فبركة مقاطع فيديو يستعملون الفوتوشوب لتزوير الحقائق بطرق ربما تصعب على البسطاء في البيئات المجتمعية الحاضنة للفكر الوهابي معرفة الحقيقة، رأيت شيخ وهابي تائب ترك الوهابية، قال لدينا في المدرسة الوهابية ثلاث طرق، الطريقة الأولى يعمل الشيوخ في المدارس الدينية الوهابية على مسخ عقول الطلاب، وهناك من الطلاب لديه عقل ومتعلم لايصدق الأكاذيب لكنه يثق في الأكاذيب لأنها تصدر من رجال دين يعتقد بعدالتهم ونزاهتهم، ولدينا فئة ثالثة من الطلاب يثيرون أسئلة في حلقة الدروس فيتم اعطائهم أجوبة غير مقنعة، وإذا تم تكرار الأسئلة من قبل هؤلاء الطلاب يتم تحذيرهم وتهديدهم وبالاخير يجتمع الشيوخ ويتخذون قرار بطرد هؤلاء الطلالب لانهم يشكلون خطر في توعية الطلاب الآخرين.

تالق العرب بالكذب بمواقع التواصل والصحف ووسائل الاعلام، بل هناك جهات غربية استفادت من أكاذيب العرب وقاموا في تأسيس شركات لصناعة الكذب، أحد هؤلاء دعم ترامب في معركته الانتخابية التي فاز بها، بريطاني الجنسية شركته شركة متخصصة بصناعة الكذب، وتم محاكمته في محكمة امريكية قال استفدت من أكاذيب الإعلام والمغردين العرب وعملت شركة من خلال جمع اكاذيبهم.

وأشاد رجل الأعمال البريطاني مؤسس شركة صناعة الكذب، في قدرة وإمكانية الكتاب والإعلاميين والمغردين العرب في الكذب وإتقان التزوير بطريقة مهنية ومبدعه، طرق بارعة لتزييف الحقائق لإقناع الناس بمعلومات غير حقيقية وأحداث لم تحدث أصلاً ووقائع لا يمكن أن تقع.

مبروك لاحفاد عدنان وقحطان في امتهانهم مهنة الكذب وتزوير الحقائق، حتى فقد الكثير من المشاهدين العرب الذين لديهم عقول يفكرون بها الثقة بوسائل إعلام عربية وحسابات لمغردين عرب وخاصة أصحاب الفكر الوهابي السلفي المتطرف ومعهم أتباع التيارات الاخوانية المتوهبة، استمعت لخطبه لشيخ سعودي وهابي اسمه العريفي أن جن تحدث مع صحابي وقال له لدينا في الجن طائفة أشرار كذابين اسمهم الروافض، اجابه الصحابي قال له ياسبحان الله ونحن لدينا بالأرض معنا الشيعة الروافض مثلهم ههههه شر البلية مايضحك، ورأيت خطبه لشيخ وهابي سعودي يتكلم عن بطولات في حلب السورية وأنه شاهد ملائكة قاموا برمي صاعقة على مقر لميليشيات الشيعة الروافض وتم قتل ثلاثين شيعي رافضي وهنا قام أتباعه في التكبير وحمدوا الله عز وجل على هذا النصر الذي هو في مخيلة هذا الشيخ الكذاب.

الكذب بالإسلام بشكل خاص مذموم وممقوت، وحرم الله عز وجل في كتابه الكريم أتباع الكذب واسماه في البهتان، وردت أحاديث نبوية شريفة تحذر من متابعة العورات على الناس، لكن تألق أتباع السلف الصالح في الافتراء والكذب وتكفير أهل القبلة لشبهات كاذبة، وبظل تطور التكنولوجيا أيضا هؤلاء الكذابين طوروا أساليبهم في نشر اكاذيب ونشر مقاطع فيديو بالتقنيات الحديثة مقاطع فيديو وتصوير وتسجيل صوت، أو يتم نشر أحاديث مكذوبة يتم حذف كلمة أو حرف جر لقلب المعنى وتزوير الحقيقة.

أمام المسجد النبوي الشيخ السديس بزيارة الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني إلى السعودية وكان معه الملك عبدالله بن سعود، عندما كان وليا للعهد، ما أن رأى الشيخ هاشمي الرفسنجاني بدأ يتكلم ضد الشيعة اعتقادا منه أن الشيخ رفسنجاني لا يعرف اللغة العربية، رأسا الشيخ ترك المسجد وخرج تبعه الملك عبدالله، التفت إليه قال له هذا يسيء الينا، الملك عاقب السديسي وطرده، في موسم الحج تم سؤال المطاوعة عن سبب طرد الملك للسديسي قالوا أن الشيخ رفسجاني شتم ابي بكر وعمر عندما زار قبر رسول الله ص، ههههه تصوروا اشاعوا كذبة وصدق ذلك عامة الجمهور الوهابي المفخخ، في حرب اليمن اعادوه للخطابة وفي المسجد النبوي قال السديسي لنجعلها حرب سنية شيعية نحن نعملها، الكذابين بزماننا كثيرون للاسف.

الشيخ الوهابي عادل الكلباني أيضا كفر الشيعة وورط نفسه في حرق الشعب السوري لكنه راجع مواقفه بظل مواقف ولي العهد حول قضية الإصلاح، بدأ يكتب عن عدم الكذب، والافتراء وعدم تتبع عورات الناس، ويقول فليس كل ما تسمعه عن عورات الناس وأخطائهم وهفواتهم وزلاتهم هي من الأكاذيب، بل هذه هي طبيعة الإنسان التي ركبه الله عليها، كما في الأثر كل بني آدم خطاء، ويضيف عادل الكلباني بالقول، هناك ثابت شرعي إنساني عقلي، وهو منع تتبع هذه العورات وإن كانت حقائق، أما إن لم تكن حقيقة فهي من الزور والبهت الذي هو أشد من تتبع العورات.

ويضيف الشيخ عادل، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلـم حرم الكذب، وهو يخاطب قومًا امتهنوا تتبع العورات في زمنه صلى الله عليه وآله وسلـم، وخطابه لهم هو خطاب لكل من سلك سلوكهم، إذ يقول، يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم،

شيء ممتاز أن شيخ عادل توصل إلى قناعة في حرمة الكذب، والبهتان، فساعد الله الشيعة كم صدرت بحقهم فتاوى تكفير ظالمة ويوميا أكاذيب من أتباع التيار الوهابي والاخواني وبعثية العراق أيتام صدام الجرذ الهالك لتكفير، وتشويه سمعة الشيعة بكل قومياتهم ومذاهبهم ومدارسهم الفكرية والدينية وبدون اي دليل للاسف.

الشريعة الإسلامية حتى في موضوع الزنا وإن حدث يحتاج اربع شهود يرون العملية الجنسية بشكل واضح وإلا تبطل شهادتهم ويتم جلدهم واعتبارهم فاسقين،

جاء التشديد على حرمة القذف أو تتبع عورات من يقع في ذلك ووجوب ستره وتحريم فضحه، بل جعل عقوبة الجلد على من اتهم مسلمًا بذلك وكان ناقص الإثبات وليس فقط كاذبًا، فإن الشهادة على الزنا تكون أربعة شهود تتطابق شهادتهم، لكن حين تختلف أو تنقص فالجلد في ظهور من شهد وقذف وإن كانوا يعتقدون في قرارة أنفسهم أنهم لم يقولوا غير الحقيقة، هذه هي شريعة الإسلام السمحاء، ياويل لكل كذاب ومفتري زج نفسه في صنع أكاذيب والافتراء على الشيعة لتشويه سمعتهم بالباطل ولأسباب مذهبية مقيتة، وفي الحديث الصحيح من ستر مسلمًا ستره الله.

نروي حديثين عن الكذب الحديث الأول مصدره سني يقول، إن الكذب هو رأس الخطايا وبدايتها، وهو من أقصر الطرق إلى النار،كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.[رواه البخاري ومسلم].

الحديث الثاني من الطرف الشيعي، عن الإمام علي ( عليه السلام ) : لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده. البحار : 72 / 249 / 14

الأستاذ المفكر المصري سامح عسكر، الذي كان اخواني تكفيري لكنه راجع مواقفه وترك فكر التكفير وأصبح داعية اعتدال حقيقي كتب مقالات عديدة طالب من أمة العرب والمسلمين الكف عن كراهية الشيعة ورصد وجود ظاهرة فوبيا الشيعة، كتب المقال التالي، ‏مطلوب تشريح الفكر الإسلامي والعربي وعلاجه من فوبيا الشيعة.

أتذكر في أحد الندوات الثقافية كنت حاضرا بصحبة بعض الأصدقاء، وبعدما ذكر أحدهم كلمة الشيعة فوجئنا بأحد الشعراء ينتفض وانتفخ وجهه (دول كفار مشركين أخطر من اليهود والنصارى) فنظر إليّ الأديب الكبير والشاعر محمود عبدالباسط ضاحكا من سخافة القول، فالأديب الكبير والصديق العزيز من أحد مثقفي مصر الباحثين في التاريخ والتراث، وكانت ضحكته لي وردي عليه إشارة لمدير الندوة بمنع أي مصطلحات عنصرية طائفية ضد أي دين أو مذهب .

لكن ما لاحظته أن أكثرية الحضور من الشعراء كانوا مؤيدين لوجهة نظر الأخ، ولما تسأله عن المسيحي تجد كلاما معتدلا، لكن لما تيجي سيرة الشيعي (يركبه عفريت).

طب ياجماعة، أٌقسم بالله أن الشيعي بني آدم زينا، ليس له ذيل ولا قرون ولا أنياب دراكولا، بل أٌقولكم على المفاجأة، دا بيصلي ويصوم ويعبد ربنا كمان، واقولك على الأخطر، علماء السنة نفسهم بيقولوا نفس الكلام الشيعة زي الطاهر بن عاشور اللي أجاز زواج المتعة، والمالكية قالوا بجواز الإسدال، والمحدثين بيقولوا أن الأمة سوف يحكمها 12 إمام وأن حديث كتاب الله وعترتي آل بيتي أصح من حديث كتاب الله وسنتي، وأن حديث الغدير صحيح يرقى لمرتبة المتواتر.

بتتكلم جد

آه والنعمة، ولو مش مصدقين اقعد مع واحد شيعي مرة في حياتك، أو صاحبه على الفيس والإنترنت وأنا متأكد أن كل الهلاوس والأوهام اللي رأسك عنهم ستزول، وستكتشف أن يوما ما خدعك السلفيون بأثر التحريض السياسي والتوظيف والتمويل، وأن تناولك لأي فرقة أو دين يجب أن يكون موضوعيا ومعلوماتك عنهم من المصدر، وأن لا تسمع رأي الخصوم في بعضهم.

والحركة الثقافية العربية والمصرية تستوي في ذلك مع اتجاهات العوام والقطيع لا تنفصل عنهم، ويقيني فور امتلاك المثقفين رؤية موضوعية ومستقلة عن الأديان ستتغير أشياء كثيرة وبسرعة.

ليس تصحيحا لأحد المذهبين (سنة وشيعة) فالرؤية العلمية تتطلب نقد كليهما معا، وما ذكرته من مشتركات لا تعطي الأفضلية لمذهب على مذهب، لكن المثقف يجب أن يبني معلوماته على حقائق وتجارب، لا أكاذيب وأوهام، كفانا أوهام وكراهية، شبعنا.

انتهى كلام المفكر المصري المنصف الأستاذ سامح عسكر.

في الختام الاعتدال وقبول العيش المشترك يزيد قوة المجتمعات تماسك ويزيد من قوة الدول في مواجهة المشاريع الاستعمارية التي تعتاش على الصراعات المذهبية والقومية لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية، لذلك الاعتدال والكف عن لغة الكراهية وإشاعة روح التسامح عمل يحبه الله عز وجل ويحبه رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

7/9/2023