الى المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة..تمتعوا واغرحواقليلا..فإنها زائلة!

الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي ||



📍ايها المسؤولون والدرجات الخاصة يا من تاخذون الرواتب العالية والامتيازات والكومينشنات.

📍 تمتعوا وافرحوا قليلا في هذه الدنيا الدنية باموالها وهبها وفضتها وزخرفها وزبرجها وقصورها وخدامها وسياراتها الفخمة واجمل السفرات ....

📍 ولكنكم سوف تقفون طويلا امام الله تعالى في الآخرة يومئذ تتمنون ان لو كنتم ترابا، ولعل العقاب يطالكم حتى في الدنيا.

📍اذا كنتم تخافون الله والآخرة توبوا الى الله وحققوا العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة بشكل عادل بين الناس، فلم يخلقكم الله افضل من الاخرين، ولم يشرع لكم قانون الرواتب والامتيازات....

📍يخرج الموظف الذي قضى سنوات طويلة في العمل براتب لا يكفيه الدواء . ويخرج المسؤول ولو سنوات قليلة براتب ضخم يكفي لاحفاد احفاده..؟.

📍وبفضل هذه الرواتب والامتيازات اصبح كل فاسد وجاهل يسعى الى الدخول الى عالم السياسية بدل ان يسعى للعمل والتجارة....

📍المجاملة معكم نفاق وفساد واشتراك في الظلم وقد قال تعالى . ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار .ولا تظنوا ان الله غافل عما تعملون.

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

📍اللهم خذ بأيدينا الى قربك ورضاك واجعلنا من صالحي عبادك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون فيك لومة لائم...