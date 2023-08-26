تقرير تشيلكوت والعراق..!

قاسم الغراوي ||

كاتب وصحفي

كل دول العالم مهتمة بترجمة وتحليل دقيق لكل كلمة جاءت بتقرير تشيلكوت بخصوص قانونية الحرب على العراق التي قادتها أمريكا وبريطانيا ومعها ثلاثين دولة ومجموعة من عملاء العرب وقادتهم ودول مجاورة مساندة بدون تفويض من مجلس الامن !! الا العراق وحكومته يلفها الصمت .

مختصر عما جاء في التقرير ولماذا يهتم به الجميع حتى المشاركين بالعدوان :

1 - يتكون التقرير من 12 مجلد وحوالي 6000 صفحه وما يزيد عن 2 مليون كلمه , أنجز التقرير على مدى 7 سنوات , وكلف 10 ملايين جنيه .. وكلفة شراء التقرير 1000 $ ولهذا لغرض دراسته وترجمته الى اللغات الاخرى ( العربيه بالنسبة لنا ) يتطلب جهد حكومي يستخدم فيه المئات من المترجمين والقانونين والعسكرين والسياسين ..

2 - الاستنتاج الاولي يوصف التقرير ان الحرب على العراق ( معيبة ) , ولكنها من الناحية القانونيه غير شرعية !!! ولكونها خلافأ للقانون الدولي !! أي بخجل انها حرب ظالمه لا مبرر لها .. هنا يجب الترجمة القانونية لكل كلمه وردت في التقرير ..

3 - يشير التقرير ان العراق لم يكن يشكل خطورة على العالم بخصوص اسلحة الدمار الشامل أذ كان البرنامج النووي الليبي والايراني والكوري الشمالي , أكبر خطورة على العالم وبريطانيا .

4 - المخابرات البريطانيه سلمت بلير قبل 8 اشهر من الحرب تقريرا يشير ان العراق خالي من اسلحة الدمار الشامل .. !!

5 - التقرير كشف من خلال اتصال بلير ببوش يخبره فيه ( أنا معك في كل الاحوال ) وهذا يعني نحن معكم في الحرب حتى اذا كانت قانونية أو غير قانونية !!!

6 - لجنة التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل تقول في تقريرها قمنا بزيارة 500 موقع عراقي ولم نجد أي دليل!!!

7 - بلير يعتذر عن مقتل 179 جندي بريطاني ومقتل 150 الف مدني عراقي خلال الغزو .. ولما كانت الحرب غير شرعية لماذا لم يعتذر عن مقتل الجنود العراقييين ؟؟؟ بينما يحق لذوي الجنود القتلى البريطانين الاطلاع على التقرير قبل نشره .. ومن المحتمل سيقاظون بلير ..

8 - يشير التقرير ان اللجنه التقت ببغداد بالجعفري وعلاوي في العام 2010 !!! وكلاهما شغلى منصب رئيس الوزراء بعد الحرب وكلاهما بريطاني الجنسيه !!! وحتما سنجد في التقرير ان اللجنة التقت بأخرين وخصوصا الذين يحملون الجنسيه البريطانية وما أكثرهم !!!

9 - ظهور تيار بريطاني يريد اقصاء توني بلير من مجلس مستشاري الملكه وكذلك شطب اسمه من قائمة رؤساء وزراء بريطانيا ..

10 - البريطانيون يعتبرون ان العراق بعد الحرب أسوء من قبلها بكثير وكذلك ان الارهاب اصبح اكثر خطورة من قبل الحرب على العالم وبريطانيا ..

الخلاصه / هناك الكثير من الحقائق ستظهر عند التمعن بدراسة هذا التقرير ويجب على الحكومة العراقية المطالبة بحقوق الشعب الذي ظلمته الحرب أذ لا يوجد بيت عراقي لم يكتوي بنار هذه الحرب الظالمة التي قتلت مئات الالوف من المواطنين أضافة لنزوح وهجرة الملايين وهدم الدور والمدن وتفتيت البلاد وسرقة ثرواته..