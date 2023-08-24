من وعي الزيارة الأربعينية حين عدنا إلی الحياة..!

د.أمل الأسدي ||

لقد فرّ من الواجب العسكري، فهو متخاذل، افراري،هارب!!

هو ورفاقه!!

إلا أنه لم يُقتحَم منزله، ولم يُـعلَّق أمام أمه وأبيه، ولم يشاهد أهلُه وجهه وهو يرفس برجليه و تُنـتزع روحه شيئا فشيئا وأمه تنظر إلی سني عمرها المتبعثرة!!

ولم يؤخذ من أهله ثمن(الطلقات)!!

سقط وفرّ سليم الأذن، سليم الأظافر، لم يصعـق بالكهرباء في أذنه وأصابعه و...

سقط ولم يشاهد ابنته أو زوجته مــعلّقة من قدميها!!

سقط ولم يذوّب في أحـواض التيــزاب!

رباه، كم مرة حزنت الملائكة علی أمٍّ ترمي بنفسها عند أقدام المغمورين،علّها تنجد عزيزا لها؟!

رباه،كم مرة سمع الإمام علي أبناءه وهم يصرخون ياعلي؟

رباه،كم مرة سمع الإمام الحسين آهات زواره والعصا(السوداء والبيضاء) تستلذ بأوجاعهم؟

إلهي،كيف شهدت السماء جــماجم الأطفال وضحكاتهم حين ابتلعتها المقــابر الجماعية؟

إلهي، كم مرة شهدت السماء صراخ الجائعين ولوعتهم؟!

صراخ الموجوعين من آلام المرض ولادواء لهم؟!

إلهي، يقال أن الغزلان اشتكت...كانوا يطعمونها(الهيل) حتی يطيب لحمها،ثم تدخل في أجواف نجسة، تفوح منها رائحة الخمر والـدمـاء!!

ربي،القصب والبردي وطائر البرهان قد اشتكوا من كرامتهم المهدورة!!

هين وعجل ودحگ ياول ياشروكي

يا ابن الحضارة والقيثارة والشعر!

يابن العلگ والشيلة والبيرغ والعمامة!

يا ابن المنائر والقباب العالية!!

لاحق لكم في هذي الحياة

لاحق لكم في هذا البلد... حتی وإن كنتم سواده الأعظم وأصحابه وهويته!!

ثم.... وأذانٌ من الإمام الباقر(عليه السلام):"ما انتصر الله من ظالمٍ إلا بظالمٍ ، وذلك قوله عز وجل : وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِين بَعْضًا"

فكان "يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم" كما قال الأمير علي(عليه السلام).

اللهم،نشكرك ونحمدك أنك أطحت بجزءٍ شديد العفونة من الشجرة الملعونة،ومازالت عدالتك تطيح بما تبقی منها شيئا فشيئا حتی يقتلعها ذلك القادم الأخضر!