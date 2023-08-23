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العالم بالمقلوب..!


قاسم الغراوي ||

 

كاتب وصحفي

 

(‏في العالم الحالي يتصوّرون الحرية في الخلاعة والتهتك، في حين أن الحرية الحقيقية تكمن فقط بالسيطرة على الذات وعلى الإرادة الذاتية للوصول في النهاية إلى تلك الأخلاقية التي تجعل الإنسان دائماً وفي كل لحظة مالكاً حقيقياً لنفسه).

 "فيودور دوستويفسكي" •

العالم أمام منعطفات خطيرة لتغيير أخلاقيات الأمم والشعوب والتدخل في بايلوجيةالانسان التي فطرنا الله عليها وستعزز من هذه المواقف المتشددة هي القوانين الصادرة في أمريكا والدول الاوربية والزاميتها على بقية الدول الرافضة لهذا المنهج .

ذكرت وسائل اعلام إيطالية،  انه أُقيل من إدارة المعهد الجغرافي العسكري في إيطاليا، جنرال أثار كتابه الذي قيل إنه "يحوي فقرات تنطوي على معاداة "للشذوذ الجنسي" وعنصرية"، موجة من الاحتجاجات في البلد الأوروبي.

في كتابه المُعنون "العالم بالمقلوب" الذي صدر في العاشر من آب، يقدّم الجنرال روبرتو فاناتشي (54 عاما)، الرئيس السابق لفيلق نخبة من المظليين، نفسه على أنه "وريث يوليوس قيصر".

ويقول في الكتاب "أعزائي المثليين جنسياً، أنتم لستم طبيعيين، أعطوا أنفسكم عذراً"، ويبدي عدم موافقته على "قواعد قابلة للنقاش عن الاندماج والتسامح تفرضها الأقليات".

وأدان وزير الدفاع غويدو كروسيتو المقرب من رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني ان أفكار الجنرال "التي لا معنى لها وقد عبّر الجنرال فاناتشي عن آراء تسيء إلى الجيش (...) والدستور".

لذا بدات وزارة الدفاع إجراءات تأديبية في حق الجنرال، لأن المحتوى الخاص بالكتاب لم يحصل على إذن عقب عملية عرضة لمراجعة عسكرية. لذا وُضع الجنرال تحت تصرّف قوات الجيش.

وتسائل  الجنرال فاناتشي : " لا أفهم لم عليّ التراجع عن كتاب أعبّر فيه عن أفكاري من دون الإساءة إلى أحد".

وأثارت المواقف الواردة في الكتاب ردود فعل غاضبة من اليسار، بينما لم يعبّر النواب اليمينيون عن أي موقف 

من الواضح جداً أن الحكومات الاوربية وامريكا متفقة وماضية لتحقيق رؤيتها وافكارها تجاه المثليين والجندر  ونشر العري والفاحشة والسماح بممارستها في بلدانها ومحاولة تعميمها وتصديرها إلى البلدان العربية والاسلامية لتحطيم البنية التحتية للمجتمعات المرتبطة بقيم القرآن والاسلام الذي يعد مصدر أخلاقي وقيمي لبناء مجتمعات  خالية من الفواحش والانحطاط الخلقي.    

نحن أمام مسؤولية كبرى تتعرض لها مجتمعاتنا قسرا ويتم الضغط عليها نحو ممارسة الفاحشة وعلى الحكومات والفعاليات الشعبية والمفكرين والكتاب والاعلام أن يكون خط الصد الأول باستخدام أسلوب المقاومة الناعمة تجاه أسلوب الحرب الناعمة لماينشر من سلوكيات وقيم خارجة عن الدين الاسلامي والعرف المجتمعي وان يتم التثقيف لخطورة المرحلة القادمة التي تتعرض لها مجتمعاتنا افرادا وجماعات للنيل من القيم والاخلاق النبيلة التي تربى عليها المجتمع .

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