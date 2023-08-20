عربان ناقصي كرامة وليس عقول

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

يوميا القي نظرة سريعة على المحطات الفضائية العربية والعراقية، وكل محطة نأخذ منها ملخص بسيط لما يتحدثون به، بعدها نذهب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، الفيس، تويتر لنرى العجب العجاب من الهراء والكذب وفبركة الاخبار، والافتراء، عقلية العربان متخلفة تعيش في اوهام الماضي، وتتمسك في تطرف الجاهلية، والاحفاد البدوية الغير مبررة.

الكثير من المفكرين والفلاسفة وعلماء الاجتماع واللاهوت الغربيين عندما درسوا الحضارة العربية، قالوا الحقيقة التي يفكر بها العرب بشكل دقيق.

الدكتور الأمريكي هنري فوستر جعل اطروحته لنيل الدكتوراة تخص الواقع المرير لنشوء الدول العربية الحديثة التي رسمت حدودها دول الاستعمار البريطاني والفرنسي وخلفهم أمريكا في الحرب العالمية الاولى، هنري فوستر اطروحته مخصصة في نشأة العراق الحديث، والرجل قال الحقيقة بريطانيا ضحكت على مفتي مكة وأبناء مكونه العربي السني لاسقاط الدولة العثمانية لكي يتسنى لهم تقسيم الشرق الأوسط إلى دول مستقلة، هنري فوستر قال عقلية العربي مبنية على التهرب من دفع الضريبة، والسلب والنهب، لذلك بريطانيا دمجت مكونات غير متجانسة مع بعض بدون تشريع دستور حاكم ينظم العلاقات بين الحاكم والشعب، ليبقى العراق دولة فاشلة يسهل السيطرة عليها، وأيضا وضع العراق الطائفي والقومي موجود بكل الدول العربية بطرق متعددة.

عالم اللاهوت الدنماركي بدرسن درس تاريخ الإسلام والف كتاب اسماه علي ومعاوية، واختار رسم جميل على الكتاب هذه الرسمة الرائعة تعطس جوهر الموضوع، رسم شجرتين شجرة جرداء والثانية مثمرة، الشجرة الجرداء كتب عليها معاوية بن أبي سفيان، والشجرة المثمرة كتب عليها علي بن أبي طالب، في الكتاب ذكر بدرسن ان الشريعة التي جاء بها محمد من ربه والتي قاتل على تاويلها ابن عمه ووصيه علي بن أبي طالب تحتوي على نصوص وأخلاق فاضلة تصلح قوانين في دساتير الدول لاحتوائها على نصوص مساواة وعدالة اجتماعية، وقال إن هذه الشريعة قبلتها قريش لتحكم بها الأمم الأخرى وتمسكت في جاهليتها.

لذلك ليس شيء غريب تسمع كلام من مدير بنك بريطاني يوصَف العقول العربية بالفارغة، وتحسر على أنه تعلم اللغة العربية، هذا المدير للبنك شغل منصب سفير بريطانيا في السعودية.

الرجل محق، لكن صاحب البنك البريطاني بالتأكيد لايقصد علماء الفلسفة أصحاب مدرسة اصحاب الصفا ولا يقصد علماء الرياضيات والهندسة وإنما يقصد عقول بدو الخليح، عملاء الاستعمار، يحكمون شعوبهم بعقليات القرون الوسطى.

احد العبيد في عصر تحرر العبيد يقول انا اكون «شكاكاً»مثل ديكارت، في تعاملي مع الكتاب والثقفين الشيعة، شر البلية مايضحك، اولا كن حر وتحرر من العبودية ومن حقك تصبح مثل ديكارت تشُكّ وتبحث، لكن انت عبد مسلوب الارادة ولاتستطيع تفكر بدون رضا ولي امرك طال عمره، ديكارت كان يشك ويبحث ويختار الافضل، لكن انت صم بكم.

لايوجد شيء اسمه الموضوعية والتسامح في عقليات البيئة البدوية الوهابية المتخلفة، ولو كان هناك شيء اسمه موضوعي وتسامح لما أصبحنا مسخرة ومضحكة إلى الأمم الاخرى،

هذه الشخصية الذي وصف عقول العرب ويقصد الخليجيين بشكل خاص ولم يقصد المسلمين مثل الايرانيين والاتراك، كلامه كان واضح موجه للعرب هو السفير السير كوبر كولز شيرارد، تعلم اللغة العربية وكان يجلس في مضائف أمراء وشيوخ القبائل السعودية وتم تسميته في أبو هنري، شخص دارس علم الاجتماع السياسي فهو بلا شك شخصية ممتازة يستطيع كسب احترام الآخرين وخاصة غالبية شعوب الخليج يحترمون الاوروبي، الطبيب المصري والعراقي والهندي الذي يعمل بالسعودية راتبة اقل من راتب الطبيب والمهندس الأوروبي في أربع مرات، ولدينا شباب عرب وعراقيين يحملون جنسيات أوروبية يعملون بالخليج يقولون رواتب الأطباء والمهندسين الاوروبيين أكثر اربع مرات من رواتب الشرق اوسطيين والهنود العاملين بمستشفيات ومعامل دول الخليح.

ابو هنري يخدم شعبه اكيد انه يجيد اللغة العربية يكون له نشاط في «سناب» و«تويتر» وعلى شاشات التلفزيون، مثل السياسي الصهيوني ايدي بن كوهين يهودي من أصل لبناني يجيد اللغة العربية يكتب في تويتر وفي الكثير من الصحف العراقية الإلكترونية في أسماء مستعارة وذكي بشكل جيد، تارة يكتب في اسم شيعي متحمس، وتارة يكتب في اسم عربي للنيل من دولة إسلامية تدعم الشعب الفلسطيني، ناس يخدمون ويعملون لصالح بلدانهم، وليس خونة مثل اراذل فلول البعث ليل نهار يكتبون اخبار كاذبة ان مطار بغداد قد احتلته قوات الدولة الغربية الفلانية ….الخ.

ابو هنري قال إن العقول العربية فارغة مقارنةً بالصينيين، نعم أثنى على عقول الصينيين، وهو محق بذلك، العرب فاشلون في شؤونهم، بل حتى رسول الله محمد ص تحدث عن فشل العرب، حديث الرويبضة، الحديث ورد في عدد من كتب الحديث عن أبوهريرة، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة.

في الختام الإنسان العربي الحالي الذي يعيش في القرن الواحد والعشرين، اغلبهم تائهين، بسبب الأنظمة القمعية، رغم ما حصل من تقدّم في العلوم والمعرفة، فلا هو يعرف إلى أين يسير مستقبله، ولا حتّى مصير وطنه وأرضه ومجتمعه، الشعور بالتيهة للاسف باتت سائدة حتى نحن وانا واحد من بين الكثير من الذين ناضلوا وجاهدوا ضد الدكتاتورية لنظام صدام الجرذ وبعد ما تقدمت اعمارنا بات لدى الكثير من الناس ربما الآخرين يخجلون من قول الحقيقة المؤلمة، لدينا شعور اننا فقدنا شبابنا من أجل خدمة شعبنا العراقي لكن للأسف من حكم العراق الجديد لم يضع بحساباته إعطاء حقوق الناس المستقلين والعمل على إعطائهم حقوقهم الطبيعية،فالحاضر مذموم والغد اكيد مافيه حظ، لا البلد الذي قاتلت وناضلت وافنيت شبابك وصرفت آلاف الساعات من حياتك للدفاع عن وطنك يقبلك ان تعود للعيش في البلد، ولا بلاد الغربة هي الأمل البديل، أصبح التنوع المجتمعي متفشي أين ماتذهب، ونحن نبارك النوع المجتمعي الذي بدأ ينتشر بسرعة اسرع من البرق، لانقف ضد هؤلاء العاشقين فهم احرار ولا يسألني الله عز وجل عن النوع الاجتماعي هههههه، شر البلية مايضحك.

لكن حتى العاشقين من ابناء النوع الاجتماعي هم أكثر إنسانية من اراذل كتبة فلول البعث وهابي الذين لازالوا يكذبون على الشيعة ومعتداتهم، بأساليب كاذبة، أن فلان رجل دين شيعي نشر حواراته مع فلان شيخ ازهري بعد مماته…..الخ، لنترك حوارات الماضي التي هي قبل قرن أو قبل سبعين سنة أو أقل أو أكثر من قرون من الزمان، لننظر للحوارات التي يجريها شباب ومثقفين شيعة أمثال الحاج وعد اللامي أو الشيخ التونسي احمد السلمان أو السيد سامي البدري السامرائي أو الدكتور المتشيع من أهالي الانبار الدكتور صائب عبدالحميد العاني صاحب كتاب أبن تيمية في صورته الحقيقية، يدعون ليل نهار علماء ومثقفي السنة للحوار البناء، دائما الطرف الشيعي هو صاحب الحجة، ورغم كل ذلك نظرة مراجع وعلماء الشيعة والجمهور الشيعي للسنة نظرة أخوة في الدين والوطن، نفسه المرجع الأعلى للشيعة السيد السيستاني وصف السنة بأنفسنا، فهل نجد فتوى من حارث العاري أو عبدالسلام السعدي تقول أن الشيعة أخوة لنا في الدين والوطن، أقول إلى هذا العتل الزنيم ….الكلاش اكذب وافتري لاقيمة لكل هرائك،تبقى انت كاتب بعثي طائفي مهتوك كنت ولازالت قرد تابع إلى صدام جرذ العوجة، تهجمك على مراجع الشيعة وعلى مراسيم الزيارات الحسينية لاتغير من انتشار مذهب التشيع بكافة دول العالم، فأصبح كلامك يامهتوك هواء في شبك، نفسه هذا البعثي الطائفي القذر يصف الكورد الفيليين في كتاب اصدره سيء لكونهم شيعة في أنهم فرس وإن صدام الجرذ يراه كان محق بتهجيرهم واعتقال واعدام أكثر من عشرة آلاف شاب من أبنائهم ودفنهم في صحراء السماوة يعتبر ذلك طريقة شرعية، فهذا بالتأكيد ناقص كرامة وانسانية وصاحب عقل جامد، لايغرنكم كبر دماغه، يشبه مخ الثور وزنة خمسة كيلو وهو باقي ثور كل مايفعله الرغاء.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

21/8/2023