اتركوا الخوارزميات وانظروا بالاتجاه الآخر

محمد فخري المولى

الفيس بوك ومستخدميه كان لهم منشور ...

من أجل أن يرى منشوراتك جميع الأصدقاء وأن ترى منشوراتهم على فيس بوك فلا بد من تعديل خوارزمية الفيس بوك، لذلك قررت تعديل خوارزمية الفيسبوك لأنني لا أرى الكثير من منشورات الأصدقاء ...

ولأهمية الأمر يجب أن نوضح

هذه مفردات هدفها الأهم الخصوصية

الخصوصية للنشر والمنشورات يجب أن ننظر إليها جيدا لأنه هدف النشر اختلف الآن

سابقا بوقت مضى المنشور يعبر عن رأي شخصي

اليوم كل منشور أما مدفوع الثمن كما ينظر الجميع عبارة ممول أو يتبع مبدأ الشهرة أو الطشة وهنا تنتهي كل أنواع المحددات والخطوط الحمراء ،

لذا إن كنت صاحب منشور هادف لا تنظر سوى للكلمة على انها رسالة أنت محاسب عليها

لا يشغلنك أمر التعليق والخوارزمية وارسلها لعدد من الاصدقاء لانك حددت طبيعة المنشور والفئة المستهدفة وما تبقى استخفاف بالعقول والمشاعر