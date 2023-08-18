المقالات

كيف نعرف الإمام الحسين عليه السلام...هو حبل الوريد المذبوح..


هشام عبد القادر....

 

الإمام الحسين عليه السلام قريب من كل الإنسانية ..وخالقه أقرب...إلينا...ولكن نعرف هذا القرب بالتدبر بالمذبوح في كربلاء المقدسة..

 

نحن الآن في زمن التمحيص والبلاء وشدة الفتن...ومع ذالك لن ترتاح أنفسنا إلا بذكر الله.. وذكر الله ..بذكر اولياءه...فنجد حبل الوريد فينا هو المذبوح في كربلاء الوريد الذي عطش والوريد المذبوح...الشهيد الحي القريب من كل المظلومين في الأرض.. ولن نقف ابدا عن هذا الخط الحسيني..وهو ايضا لن يقف في الوجود لإنه سفينة متحركة ومصباح هدى نجاة للأمة للإنسانية....

فكل يوم نزداد علما عن الإمام الحسين عليه السلام...وسنعرف معنى الله اكبر لا يوصف بشئ..  من هذا الباب الحسيني...وقد يتعجب البعض سيقول تركتم ذكر الله ورسوله والإمام علي وكل الأئمة عليهم السلام والسيدة الزهراء عليها السلام وفضلتم الإمام الحسين عليه السلام انتم تحبون العظمة والبطولة والفروسية ...هكذا وصف العرب...انتم بهذا الشكل.. هكذا يحلل البعض...

 

ونحن نقول ليس كذالك....لكل أهل البيت عليهم السلام فينا عبرة وعظةوحكمة هم فينا واقرب الينا من حبل الوريد...ولكن ..من هو حبل الوريد...الموصوف...إنه الإمام الحسين عليه السلام ...حبل وريد الحياة في الإنسانية...هذا الحبل ممتد من أعلى الرأس ..في الدماغ.. مسؤليته نقل معلومات ما في باطن النفس.. والإمام الحسين عليه السلام عين البصيرة في النفس يقف ضد الطواغيت ضد وسوسة النفس الأمارة بالسوء...

 

فكل عالم الإنسانية تتحرك نحوه وهو يعلم الخواطر ...نزوره بعلم الخواطر وهذا قلمي يكتب عنه وهو يعلم بخواطر نفسي هو الشهيد الحي...

 

اتقرب إليه إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون لي شفيع بالدنيا والأخرة ..يكفينا كل مصائب الدنيا والاخرة ويكفينا كل الشر في الدنيا والأخرة.. ويلطف الله بنا ويمدنا بمدد الإمام الحسين عليه السلام به نكون بعلم الخواطر نرسل رسائلنا الذاتية إلى الله ورسوله وآهل بيته الاطهار ..فهو كنز معرفتنا وعلمنا وملهمنا وعين بصيرتنا...يطهر نيتنا الباطنة ..فلها وسوسة كثيرة ولا يقف ضدها إلا محور الخير محور عين البصيرة الإمام الحسين عليه السلام...

 

هكذا تعلمنا أن نعرف أنفسنا...وسوف يكون هناك المدد في كل وقت وحين ندخل من باب مدينة علم رسول الله فهم دولتنا في النفس.. عرشهم عقولنا وكعبتهم وبيتهم قلوبنا...وامين سرهم روحنا...وعين بصيرتنا الإمام الحسين عليه السلام...

 

وقوتنا ايضا والمدد هو الإمام الحسين عليه السلام به نستعين ونتوجه ..إلى الله.. الاقرب من الإمام الحسين عليه السلام هو الله...والخير فينا من باب البصيرة في كل شئ نتعلم اسرار انفسنا ..من فطرتنا الإنسانية ولا نحتاج لروايات كعب الأحبار...

 

بل نحتاج للاستعداد نهيئ انفسنا لدولة الروافض الذين رفضوا الظلم والطواغيت رفضوا وسوسة النفس الأمارة بالسوء رفضوا خلافة الظالمين ..الشجرة الملعونة في القرآن الشجرة الخبيثة..

 

هكذا نغرس في قلوبنا الشجرة الطيبة.. ونخاطب انفسنا وحبل وريدنا ينقل الخواطر إلى كل الوجود ..به نتعرف على كل اولياء الله

 

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رومانسكي سر نجاح امريكا وسر فشل السياسيين العراقيين
العتابي ومرجعه البديري..! 
ظاهرة ( الكمبش والكمش )
(غمان وثولان ) الاغلبية العراقية / الحلقة الثالثة / الرادود فاقد الموسوي وموكب العوجة الافتراضي !!
كيف نعرف الإمام الحسين عليه السلام...هو حبل الوريد المذبوح..
متى يستيقظ النائمون لفجر الظهور الشريف؟!
كنت لا أطيق الإيراني! 
كيف اجعل العقل الباطن مهدويا؟
وكلّ قريبٍ آت..
اعادة التموضع الامريكي ، وهيكلة النظم الحاكمة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ضياء عبد الرضا : كاتب المقال اسعد عبد الله نعم هي جهود حثيثه من قبل الصهاينه ضد الثوره الاسلاميه في ايران ...
الموضوع :
جهود الصهاينة لإحباط الثورة الايرانية 1978-1979
ابن النجف : اذا كان رئيس الوزراء لايستطيع اقالة محافظ النجف الأشرف النجف تحمله المسؤولية كاملة في الحوادث المرورية التي ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
ابن النجف : لانعتقد ان محافظ النجف الأشرف د. ماجد الوائلي يستطيع أن يتعاون في هذا المجال لانه قام بحفر ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بضرورة التعاون الكامل لإنجاح الزيارة الأربعينية
سجاد عبد الحسين : احسنتم وفقكم الله لكل خير ...
الموضوع :
قادة سياسيون والشذوذ الجنسي "الجندر"
محمد كردي : الله شاهد ورقيب ب 2 مليونين و400 الف صرفت يلا وصلت دبي من مطار بغداد بس ع ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
علي لطيف شريف صبيح الخاقاني : دولة رئيس الوزراء المحترم معالي السيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقة على شمول طلبة السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الموسزي النقيب : سلام عليكم و عظم الله اجوركم صدقت في مقالتكم الكريمة. و السبب هو لان البلد بيدهم حيث ...
الموضوع :
سؤال عادي..وليس خروج عن الاسلام  !!
فيصل : امريكا في افول، لاتحتمل حرب مفتوحة مع اكثر من عدو، اعتقد هذا تهويل لحلب اموال! في اعتقاد ...
الموضوع :
شمال وشرق سوريا المعركة القادمة واقعَة لآ محالَة وستكون أم المعارك،
باسم ألزبيدي : ان شاءالله خير ...
الموضوع :
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
فيسبوك