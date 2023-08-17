اياك ولقمة الحرام..!

الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي ||

📍لا اتحدث لك عن الآخرة وجهنم والروايات التي تحدثت عن العقاب الآخروي لاكل الحرام والذي يتجاوز على الاموال بالحيلة والسرقة وانواع الحرام ...

📍إنما اتحدث لك عن الاثر الوضعي والتكويني الخارجي الذي يحدث لهذا الانسان الذي يأكل الحرام وهو في عالم الدنيا قبل ان ينتقل الى عالم الآخرة الذي سوف يخزى به امام الخلائق ...

📍اعلم ايها العزيز : ان لقمة الحرام واخذ الأموال العامة والخاصة وبأي نوع من انواع اخذ المال الحرام لها أثر مرعب ومدمر وهائل على الانسان واسرته عاجل ام آجلا ....

📍انظروا الى الناس الذين أكلوا الحرام_ بالغش او الحيلة او الارث او السرقة والغصب ،وغيرها من انواع الحرام _ ماذا فعل الله بهم في الدنيا . كيف عاشوا ، وماذا اصابهم وأسرهم واولاده جراء اكلهم الحرام وتجاوزهم على حقوق الناس وكيف كانت نهايتهم ، ولعل كل واحد فينا يعرف قصة عن هؤلاء الذين أكلوا مال الحرام ....

📍مثلا : انا اعرف شخصا كان تاجرا في خارج العراق وكان قد ارسل لاخوته اموالا قبل سقوط البعث ليشتروا له بيوتا. وبعد السقوط جاء من اجل ان يسكن هو وعائلته بها فإذا بهم استعزوا بالبيوت وانكروا حقه ....

وقد جاءني يلتمسني بالتدخل فذهبت الى احدهم ارجوه ان يخاف الله ويرجع حق اخيه ولكن ابى ذلك.

📍الخلاصة: إن هؤلاء لم يعطوا لاخيهم الدور التي اشتروها لاخيهم بامواله. ولكن الله تعالى لم يمهلهم طويلا فقد ماتوا سريعا واحدا بعد الآخر ......

📍فلا ادري لو سألناهم اليوم وهم في ذلك العالم المرعب الذي يعيشونه .؟

ماذا استفدتم من انكاركم حق اخيكم في هذه الدور .؟.

لا شك بانهم نادمون، ويتمنون العودة إلى الدنيا من اجل ارجاعها بل وزيادة على ذلك ولو اشتغلوا طول عمرهم حمالين .....

لكن هيهات الرجوع إلى عالم الدنيا ، وقد اعطاهم الله فرصتهم ولم يستفيدوا منها ....

📍ايها الأعزاء : إذا كنتم فعلا تحبون ان لا تتاذوا واولادكم في عالم الدنيا والآخرة فاقبلوا الموت ولا تقبلوا لقمة الحرام باي سبب تاخذونها _ باخذ نسبة من المشاريع ، او بسرقة أموال الدولة او الناس ، او بالحيلة والخداع والابتزاز ، او مدح فاسد وظالم ، وكل انواع الباطل والحرام _ لانها سوف تدمركم وتدمر ابنائكم عاجلا ام آجلا في الدنيا والآخرة.

📍واعلموا ان الله تعالى اذا علم صدق نيتكم في الرزق الحلال والعيش البسيط فسوف يعطيكم من رزقه الحلال الذي يكفيكم وزيادة ....

📍الهي بحق محمد وال محمد صلواتك عليهم اجمعين ان لا تكلنا الى أنفسنا طرفة عين ابدا وارزقنا من حلالك واجعل غنانا في انفسنا يا ارحم الراحمين....

ـــــــــــــــــــ