رجال الظل..المخدر والتخدير

قاسم الغراوي ||

كاتب وصحفي

يعتقد البعض ان التخدير عبارة عن وضع قناع الوجهFace mask على وجه المريض ويرفع عنه حال انتهاء العملية. وان نجاح العملية يعتمد على الجراح دون طبيب التخدير

وتلك معلومة ليست خاطئة فقط بل تجني على عمل طبيب التخدير .

طبيب التخدير كقائد طائرة مع مساعده مطالب ان يحافظ على سلامة ركابه (مرضاه) من لحظة صعودهم في الطائرة(صالة العمليات) لحين هبوطهم في المطارسالمين(نهاية العملية) وهو يواجه في رحلته المطبات الجويه والعواصف والامطار والغيوم والرعد والبرق وتغيرات الجو الاخرى(المتوقعه والغير متوقعه) ومن المشاكل: الصدمة،النزف، الجلطه هبوط الضغط اوارتفاعه ،هبوط السكر وارتفاعه، ضيق التنفس ،وذمه رئويه،ربو مزمن،ذبحه سابقه،جلطه سابقه،افاقه متاخره بسبب نقص انزيم في جسم المريض ،اسباب هبوط نسبة الاوكسجين،عدم تناول المريض علاج الامراض المزمنه،بعض المرضى لايعطي معلومات حقيقيه عن تاريخه المرضي ،امراض غير مكتشفة اورام في الدماغ غير معروفة ،تداخلات كثيره لايمكن الخوض فيها بعجالة،كما يجب عليه ان يختار طريقة تخدير ملائمة للمريض تتناسب مع عمره ووزنه،وعلى الطبيب المخدر ومساعده ان يتعامل معها بحرفيه عاليه وان يتصرف ويقود الرحله بامان قدر استطاعته ومعرفته ،بقي ان نعرف الاقدار الغير متوقعة التي يواجها القائد(المخدر)اسباب غير مرئيه مثلا جلطه قلبيه او رئويه اثناء العملية او بعدها، ومع هذا يبذل جهدا لمعرفة الاسباب ليتصرف ويحصل على نتائج لصالح المريض، ورغم هذه المسؤولية الجسيمه فان اجره لايساوي قيمة قلقه وتوتره اثناء فترة تخدير المريض.مالا تعرفوه لاتغوضون الحديث فيه واسالوا اهل الاختصاص حتى لاتظلموا احد بلسانكم او اقلامكم.