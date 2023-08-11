الإعلام في منطق الإمام الخامنئي

محمد صادق الهاشمي ||

قرات كتاب جهاد التبيين للإمام الخامنئي وجدت توجيه الإمام الخامنئي للاعلام يتلخص بمايلي:

١/ان الاعلام لغة حوارية تعتمد بيان الحقيقة وايضاحها وفق المنطق العلمي .

٢/الإعلام علم وفن حواري ينبع من القيم،والايديولوجيا والفكر وفق اسلوب علمي أخلاقي وليس المزاج الفردي .

٣/الإعلام الإيجابي أكثر تأثيرا بالراي العام إذا اعتمد لغة سليمة وابتعد عن المتاجرة والمهاترات.

٤/الإعلامي الاسلامي يمثل الفكر والمنهج الاسلامي والحوزات ،ومنطق العقل ولغة المراجع ،من هنا يتوجب الحذر من لغة تودي بالاعلام الإسلامي إلي النقد والتجريح .

٥/الإمام الخامنئي يصف الإعلام بأنه لغة التبيين التي تعتمد علي قوة البيان .

وفق هذه الأسس لابد من الوقوف ضد الإعلام الغربي ببيان حقيقة مشاريعهم الخبيثة وفق المنطق.

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