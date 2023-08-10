الأمم المتحدة والبنك الدولي يعلنان: أما السماح للشواذ والجندر أو استعدوا للعقوبات...

كندي الزهيري ||





أبدا العراق وشعبه رأيه في موضوع خطير ، تحاول الماكنة الغربية و سفاراتها في العراق ، وعلى رأسهم السفارة الأمريكية ، عبر الإعلام زرع الشذوذ الجنسي في المجتمع ، واعتبار ذلك حرية شخصية ، لكن كان للعراقيين رأي آخر حيث أحرقوا راية المثليين ، لا مكان للفاسدين في الأرض المقدسة .

في ٩/٨/٢٠٢٣م أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، على أنها وجهت جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي العاملة في البلاد بعدم استخدام مصطلح "المثلية الجنسية"، واستبداله بـ"الشذوذ الجنسي" ، لمّا ؟، لكون المفردة المثلية الجنسية غير صحيحة ، إنما المفردة الحقيقية هي ، الشذوذ الجنسي" .

في هذه الأثناء تصرح منظمة العفو الدولية والبنك الدولي بصيغة التهديد .

منظمة العفو الدولية الشاذة ؛ تطلب من العراق بصيغة الأمر ( بالإلغاء الفوري لحظر إستخدام وسائل الإعلام مصطلحي "المثلية الجنسية" و"الجندر ، بأي حجة كان هذا الأمر ؟ جاء ذلك تحت ذريعة " هذه الخطوة "خطيرة" وأنها قد تغذي التمييز والهجمات العنيفة ضد أفراد مجتمع المثليين" ، واصفين ذلك بأنه " الاعتداء الأحدث في سلسلة من الاعتداءات على حرية التعبير تحت ستار "الآداب العامة" !.

لم تكتفي منظمة العفو الدولية بذلك ، بل تعدى الحدود بنزعاجهم من " حرق ( علم المثليين ) .

في ذات الوقت ، وبعد إصدار قرار من قبل رئيس أوغندا بأن يعاقب المثليين ب(الإعدام) ، لينتفض البنك الدولي ويعلنها ،لا قروض لكم بسبب قانون مكافحة "الشواذ" المثليين !. رئيس أوغندا لم يسكت عن ذلك إنما علق على ذلك بقوله (من المؤسف أن يجرؤ البنك الدولي وغيره من الجهات الأخرى ، على إجبارنا على التخلي عن "عقيدتنا وثقافتنا ومبادئنا وسيادتنا باستخدام المال" .. إنهم يستخفون حقاً بكل الأفارقة) .

اليوم أصبح العب على المكشوف ، وكما قلنا بأن منظمات أمم المتحدة ، ما هي إلا منظمات إرهابية شيطانية منحلة ، ولا تقبل أن يكون هناك عقيدة أو قدسية أو طهارة لشيء على وجه الأرض ، وأن الحرب ما هي إلا حرب عقائد ... أما أو ، أما مجتمع صالح من المتطهرين ، أو مجتمع شاذ ونجس.

أنهم يريدون أن نتخلى عن عقيدتنا ومبادئنا ، وديننا ، على الشعوب الحرة والمنظمات الخيرة ، والمؤسسات الدولية ، والمنابر والحوزات والجوامع والنخب ، أن يكون لهم كلمة الأقوى والفاصلة .

عليكم أن تعلموا بأن الغرب هو الذي يحتاج منطقتنا وليس العكس ، فليس من المعقول أن بفرض علينا شذوه وثقافته المنحلة ، كما نؤكد على الأخيار والمقاومين أن يكون لهم الدور الضاغط إتجاه تلك السفارات التي تروج لتلك الثقافات الممسوخة . كما نؤكد على دور جامعات بأن يأخذوا دورهم في محاربة الثقافات الغربية المنحلة .

وكذلك على شيوخنا الكرام ، أهل الأصل والعفة والكرامة والعزة ، والمعروف عنهم بأنهم سنداً للحق ، وأصحاب الرآيات الشامخة ، وهم أول معنيين بضرورة إنهاء الفكر الغربي الشاذ المنحل ...

إن بلادنا اليوم أمام خطراً حقيقي ، لن يستثني أحدا ، علينا إن نكون يدًا واحدة صلبة ،بوجه أهل الفساد وجند الشيطان الضال . إن الغرب بليبراليته أعلن عن وجهه الحقيقي ، فلا عذر بعد ذلك لأحد ... أنهم مجرمون ..

بسم الله الرحمن الرحيم (( وَلُوطًا إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦٓ أَتَأۡتُونَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنۡ أَحَدٖ مِّنَ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٨٠ إِنَّكُمۡ لَتَأۡتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهۡوَةٗ مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٞ مُّسۡرِفُونَ ٨١ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخۡرِجُوهُم مِّن قَرۡيَتِكُمۡۖ إِنَّهُمۡ أُنَاسٞ يَتَطَهَّرُونَ ٨٢ فَأَنجَيۡنَٰهُ وَأَهۡلَهُۥٓ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُۥ كَانَتۡ مِنَ ٱلۡغَٰبِرِينَ ٨٣ وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِم مَّطَرٗاۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ٨٤)).

قلنا وسنقول ونكرر اتركوا الغرب فإنه هالك ، وهذا ما تبشر به أفعالهم ...

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