الإنسان والتطور والصراط المستقيم..!

الشيخ الدكتور عبد الرضا البهادلي ||

خلق الله تعالى الحياة بشكل ان الانسان اذا لم يتطور في فكره كل يوم لا يمكن له ان يسير على الصراط المستقيم ....

ولكن الناس مشغولين بتطور الحياة المادية والركض وراء الدنيا بجشع وطمع وشره ...

ان وجود الانسان الكامل في الحياة هو الذي يضمن سير الانسان على الصراط.

لكن اهل الدنيا بكل اوصافهم حتى المتلبسين بالدين لا مانع عندهم ان يذبحوا الف انسان كامل في الحياة من اجل مصالحهم في الدنيا.

ليبقى الصراع بين ثلة قليلة من اهل الحق والكم الهائل من اهل الباطل في الارض ...

لكن مع هذا الظلام والضلال والفساد الذي يملأ العالم كله فالنصر قادم والفرج للمؤمنين قريب....