المقالات

ذكرياتي مع الإمام الخميني


محمد صادق الهاشمي ||

 

صليت خلفه قدس الله سره في النجف الاشرف ،وكان يمشي ولا يرفع رأسه كنت في عمر السادسة عشر صليت معه بمعية إبن عمي  الشهيد عبدالجبار الهاشمي وكيل الشهيد الصدر في مسجد كميل بن زياد في النجف الاشرف .

مكثت عشرة سنوات في السجن بعد أن أطلق سراحي دخلت إيران والتقيت شهيد المحراب واقترح علي زيارة بيت الإمام الخميني.

كان معي البطل ابو حسن هيثم واستقبلنا أحدهم الذي كان يقوم بخدمة الإمام رأيت بيتا متهالكا واثاث قديم .

قال لنا الذي يقوم بخدمة الإمام الكثير من مناقب الإمام وكان الإخوة يترجمون لي

أحد الروايات  التي ذكرها هي :أن قيادة الحرس الثوري اجتمعوا بالامام وشرحوا له خطة تحرير البسيتين فاجأزهم الإمام رحمه الله.

بعد خروجهم قرروا أن يعودوا إلي الأمام ويخبروه أن هذه مجرد خطة قد تنجح أو تفشل ضمن المنهج العسكري حتي لايتحملوا المسؤولية.

قال لهم الإمام الخميني اعطيتكم المو افقة ليس لأجل خطتكم بل لاني رأيت فيكم التوكل.

 

٥/٨/٢٠٢٣

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التحولات الجذرية في القيم العقدية لدى التيارات الشيعية المنحرفة..!
هامان والدولة العراقية ..!
المضحكات المبكيات في السياسة العراقية
مشروع الجندر ومردوده المالي لدول الغرب
ذكرياتي مع الإمام الخميني
أنقول: شكرا أم نشتكي؟!
لبنان/ كانت الحقيقة الضحية الأولى للتحقيق بإنفجار المرفأ
العراق وازمة الذات..ملف الكويت-
متى تستعيد الصحة صحتها ؟!
كل علم ننسبه إلى الفاتحة أم الكتاب ولآهل  الكساء..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
احمد : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسبة الى العشائر التي ذكرت اعلاه . اقول احسنت لاكن بودي ان ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
Mahdi Alzurfi : شكرا لكم ...
الموضوع :
سحب يد مدير مستشفى الرشاد وفتح تحقيق باختفاء 160 "مكيف هواء"
فضائل الحسين بن علي : مقال جميل يتحدث عن سيد شباب أهل الجنة وابن سيدة النساء، وسبط سيد الأنبياءﷺ وخامس أهل الكساء، ...
الموضوع :
فضائل الإمام الحسين (ع) في كتب أهل السنة
فاضل القزويني : السلام عليكم ارجو الاطلاع على الموقع الرسمي قيد الانشاء الى عائلة السادة ال القزويني www.alkazwinj.com والموضوع المنشور ...
الموضوع :
⭕️ماذا تعرف عن عزاء (ركضة طويريج):
ابو علي الفريجي : احسنتم سيدنا استاذ حيدر الموسوي ... فاقد الشيء لا يعطيه ...
الموضوع :
عاشوراء..!
مواطنة : حسبنا الله ونعم الوكيل رحمها الله وجزاكم الله خيرا اذ تسردون هذه المآسي للاعتبار وتثبيت حقيقة وحشية ...
الموضوع :
من شهداء الكلمة الحسينية:عواطف الحمداني؛ صمتٌ في الأرض وصرخة في السماء!
فيسبوك