ذكرياتي مع الإمام الخميني

محمد صادق الهاشمي ||

صليت خلفه قدس الله سره في النجف الاشرف ،وكان يمشي ولا يرفع رأسه كنت في عمر السادسة عشر صليت معه بمعية إبن عمي الشهيد عبدالجبار الهاشمي وكيل الشهيد الصدر في مسجد كميل بن زياد في النجف الاشرف .

مكثت عشرة سنوات في السجن بعد أن أطلق سراحي دخلت إيران والتقيت شهيد المحراب واقترح علي زيارة بيت الإمام الخميني.

كان معي البطل ابو حسن هيثم واستقبلنا أحدهم الذي كان يقوم بخدمة الإمام رأيت بيتا متهالكا واثاث قديم .

قال لنا الذي يقوم بخدمة الإمام الكثير من مناقب الإمام وكان الإخوة يترجمون لي

أحد الروايات التي ذكرها هي :أن قيادة الحرس الثوري اجتمعوا بالامام وشرحوا له خطة تحرير البسيتين فاجأزهم الإمام رحمه الله.

بعد خروجهم قرروا أن يعودوا إلي الأمام ويخبروه أن هذه مجرد خطة قد تنجح أو تفشل ضمن المنهج العسكري حتي لايتحملوا المسؤولية.

قال لهم الإمام الخميني اعطيتكم المو افقة ليس لأجل خطتكم بل لاني رأيت فيكم التوكل.

٥/٨/٢٠٢٣

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