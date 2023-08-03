الليلة التي لم ينم فيها الإمام الخامنئي..!

محمد صادق الهاشمي ||

علم الإمام الخامنئي أن الحكومة العراقية لم تتمكن أن تدفع لإيران أموال ألغاز والكهرباء بسبب العقوبات الامريكيه ،مع أن السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بذل جهودا كبيرة، وايضا الرجل في زمن حكومته دفع القيم المالية للغاز والكهرباء الإيراني ،إلا أنه لم يتمكن من دفع الديون السابقة برفع التجميد عن الأموال الإيرانية في البنك التجاري.

وعلم الإمام الخامنئي أن الحكومة الإيرانية مضطرة إلي قطع الغاز عن العراق بحكم القانون.

نقل لي مصدر موثوق أن الإمام الخامنئي بقي إلي الصباح لم يتمكن من النوم وهو يردد إذا ((كانت الحكومة العراقية لها مبرراتها والإيرانية كذلك ماهو ذنب الشعب العراقي في هذا الحر الشديد؟)).

الإمام الخامنئي فجرا وبعد صلاة الصباح يتصل بالمسؤولين في إيران ويقول لهم : موضوع الديون مشكلة بين حكومتين لا أتدخل فيها لكن لابد من عودة الكهرباء والغاز إلي الشعب العراقي فهو لادخل له بهذه الأمور.

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