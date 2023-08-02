ذكريات  ٢آب الأسود

محمد فخري المولى ||

الغزو العراقي للكويت تلك السنة وما تلاها يمكن أن نجملها بسنوات الحرب ثم الضياع ثم المجهول

٢ آب تاريخ وذاكرة مملوءة بالصور المحزنة والأليمة من ذلك الى يومنا الحاضر

لم يستفد النظام السابق من دروس التاريخ التي لم يستفد منها أحد إلى الآن.

لأننا ما زلنا لم نستمع إلى صوت الحكماء وذوي الرأي والمشورة السديدة

وأولها عبارة في بوابة الكويت # لو_دامت_لغيرك

ما_وصلت_إليك

قالها لصدام الكثير...

لكن لم يستفد أحد من تلك الحكمة.

لكن استمرينا بنفس الطريق من حرب إلى ضياع متجهين نحو الهاوية ومنذ تلك الأيام إلى لقلب العاصفة القادمة

ملخص القصة ٢ آب

في مثل هذا اليوم من عام ١٩٩٠ عبرت قطاعات كبيرة من الحرس الجمهوري العراقي الحدود الكويتية العراقية وتوغلت داخلها وسيطرت على البلاط الأميري والإذاعة والتليفزيون وتم اعتقال الآلاف من المدنيين الكويتيين

عندئذ تشكلت حكومة بعد إعلان أن انقلابا عسكريا حدث برئاسة علاء حسين واعتبرت الكويت المحافظة التاسعة عشرة للعراق وتم تعيين عزيز صالح قائد الجيش الشعبي في الكويت محافظا لها

بعد ساعات من الاجتياح العراقي عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الذي أصدر القرار رقم ٦٦٠ المطالب بانسحاب العراق وفي ٣ آب عقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئا وقامت بنفس الإجراء وفي ٧ أب أصدر مجلس الأمن قرارا بفرض عقوبات اقتصادية على العراق.

بصعيد آخر على إثر تقدم قائد عسكري مسافة بالصحراء باتجاه السعودية، بدأت السعودية وبشكل معلن تبدي مخاوفها من اجتياح عراقي لأراضيها لاستهداف نفطها فبدأ التحرك الدولي وبدأت القوات الأمريكية التدفق إلى السعودية في السابع من آب وتم تحديد ١٥ كانون الثاني موعدا نهائيا للعراق لسحب قواته من الكويت وإلا فإن قوات التحالف ستستعمل كل الوسائل لتطبيق قرار مجلس الأمن.

تشكل التحالف العسكري من ٣٤ دولة ضد العراق هو الأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية وفي مطلع فجر ١٦ كانون الثاني من سنة ١٩٩١ أي بعد يوم واحد من انتهاء المهلة النهائية بدأت قوات التحالف حملته الشاملة على العراق بمرحلتها الأولى.

ليتم تبديل الأدوار عام ٢٠٠٣ لينهي ما تم التوقف عنه عام ١٩٩١ والنهاية التي أدخلت البلاد والعباد بنفق مظلم لا نور بنهايته حتى يومنا.

لنردد إلا من متعض

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