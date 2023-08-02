المقالات

ذكريات  ٢آب الأسود


محمد فخري المولى ||

 

الغزو العراقي للكويت تلك السنة وما تلاها يمكن أن نجملها بسنوات الحرب ثم الضياع ثم المجهول

٢ آب تاريخ وذاكرة مملوءة بالصور المحزنة والأليمة من ذلك الى يومنا الحاضر

لم يستفد النظام السابق من دروس التاريخ التي لم يستفد منها أحد إلى الآن.

لأننا ما زلنا لم نستمع إلى صوت الحكماء وذوي الرأي والمشورة السديدة

وأولها عبارة في بوابة الكويت # لو_دامت_لغيرك

ما_وصلت_إليك

قالها لصدام الكثير...

لكن لم يستفد أحد من تلك الحكمة.

لكن استمرينا بنفس الطريق من حرب إلى ضياع متجهين نحو الهاوية ومنذ تلك الأيام إلى لقلب العاصفة القادمة

ملخص القصة ٢ آب

في مثل هذا اليوم من عام ١٩٩٠ عبرت قطاعات كبيرة من الحرس الجمهوري العراقي الحدود الكويتية العراقية وتوغلت داخلها وسيطرت على البلاط الأميري والإذاعة والتليفزيون وتم اعتقال الآلاف من المدنيين الكويتيين

عندئذ تشكلت حكومة بعد إعلان أن انقلابا عسكريا حدث برئاسة علاء حسين واعتبرت الكويت المحافظة التاسعة عشرة للعراق وتم تعيين عزيز صالح قائد الجيش الشعبي في الكويت محافظا لها

بعد ساعات من الاجتياح العراقي عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الذي أصدر القرار رقم ٦٦٠ المطالب بانسحاب العراق وفي ٣ آب عقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئا وقامت بنفس الإجراء وفي ٧ أب أصدر مجلس الأمن قرارا بفرض عقوبات اقتصادية على العراق.

بصعيد آخر على إثر تقدم قائد عسكري مسافة بالصحراء باتجاه السعودية، بدأت السعودية وبشكل معلن تبدي مخاوفها من اجتياح عراقي لأراضيها لاستهداف نفطها فبدأ التحرك الدولي وبدأت القوات الأمريكية التدفق إلى السعودية في السابع من آب وتم تحديد ١٥ كانون الثاني موعدا نهائيا للعراق لسحب قواته من الكويت وإلا فإن قوات التحالف ستستعمل كل الوسائل لتطبيق قرار مجلس الأمن.

تشكل التحالف العسكري من ٣٤ دولة ضد العراق هو الأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية وفي مطلع فجر ١٦ كانون الثاني من سنة ١٩٩١ أي بعد يوم واحد من انتهاء المهلة النهائية بدأت قوات التحالف حملته الشاملة على العراق بمرحلتها الأولى.

ليتم تبديل الأدوار عام ٢٠٠٣ لينهي ما تم التوقف عنه عام ١٩٩١ والنهاية التي أدخلت البلاد والعباد بنفق مظلم لا نور بنهايته حتى يومنا.

لنردد إلا من متعض

 

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجندر في عيادة الطبيب..!
ماذا بعد مقايضة الغاز بالنفط الاسود ؟!
القوة الظاهرة والباطنة تتدفق بقوة الجذب من الذبح العظيم....
الشهيدة أمل عباس الربيعيح رسائلٌ من عالم الآه1960- 1982
تركيا مع العراق.."إذا احترق بين جاركاجلب الماء لبيتك" !!
يسألونك..عن الحسين..!
طوبى لأرض تضمنت أجساد بلا غُسلٍ ولا كفن..!!
الجندر .. لتمتلئ الأرض ظلما و جورا
مستر يس وحدود العراق مع الكويت..!
ذكريات  ٢آب الأسود
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك