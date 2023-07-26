الى الجامعات الاسلامية الايرانية كافة  (المصطفي والاديان انموذجا )  

محمد صادق الهاشمي ||

7-27-2023

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يتابع الاكاديميون والمثقفون ومراكز الدراسات في العراق نشاطات ونتاجات تلك الجامعات في الجمهورية الاسلامية لكن هنا الحديث عن تلك الجامعات( الاديان والمصطفى ) بنحو خاص كونها تمنح الشهادات العليا في مختلف الاختصاصات وباللغة العربية، ونوكد بعد شكرنا الجزيل لجهودهم على مايلي :

اولا / مع مايقال ويروج من البعض بقصد او بدون قصد عن قيمة الرسائل التي تكتب، لكن بعد الاطلاع الدقيق وجدنا ان تلك الجامعات غنية بالاكاديميين من اهل الخبرة والعلم والاختصاص في مختلف المجالات .

ثانيا / ان الرسائل التي نوقشت تنوعت في مجالات متعددة ويمكن ان تغطي مساحات علمية مهمة في العراق .

ثالثا / تلك الجامعات اسهمت في اغناء الحركة العلمية في العراق بالطاقات الاكاديمية الجيدة ولتلك الجامعات الايرانية الفضل في رفع المستوى الاكاديمي والعلمي في العراق .

رابعا / ولاجل تطوير الحركة العلمية اكثر نقترح عليكم مايلي :

1- تعضيد الاطاريح وطباعتها ،ونحن مستعدون الى المساهمة ببعض الاطاريح حتى لاتبقي حبيسة الرفوف والمخازن .

2- على مراكز الدراسات في العراق والجهات المعنية فيه ،والجامعات الايرانية المساهمة في طباعة البعض من الاطاريح بما فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحشد الشعبي .

3- نتمنى على تلك الجامعات التواصل عبر الشبكة الالكترونية مع الجهات المختلفة في العراق والعالم الاسلامي لنشر عناوين الاطاريح والدراسات حتى يتسنى معرفة الجهود وتبني البعض منها بتقديم العون في طباعتها.

4- ان تقوم تلك الجامعات بفتح ابوابها لمراكز الدراسات والجامعات لترتيب زيارات وندوات وموتمرات للتعرف على النتاجات الرصينة والمهمة في مختلف المجالات لخلق حركة علمية مهمة .

5- من المهم ان تتجه الرسائل والاطاريح الجامعية على مستوى الدكتورا والماجستير باختيار مواضيع محل ابتلاء الامة في العراق وحسب تشخيص الامام الخامنئي ومنها :

أ‌- التربية والاخلاق .

ب‌- ومواجهة المشاريع الغربية والحرب الناعمة والتركيبية .

ت‌- وترسيخ مفهوم جهاد التبيين .

ث‌- والوقوف ضد الجندر،والمثلية وغيرها من الشعارات البراقة التي يراد منها تمرير الثقافة الغربية المنحرفة .

ج‌- وغيرها من المواضيع بما فيها القانون و والاقتصاد والسيادة ودعم العملية السياسية في العراق واخرى عن الصحوة والمقاومة ونهضة المسلمين وتاسيس فكر لنشاة الحضارة الاسلامية .

ح‌- مناقشة الجغرافية السياسية للامة الاسلامية في غرب اسيا أهدافها سبل تطويرها.

خ‌- الاهتمام بنشاة القطب الثنائي ضد القطبية الاحادية الامريكية التي تتحكم بالعالم .

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