المقالات

أزمة المياه الى اين ؟!


قاسم الغراوي ||

 

كاتب وصحفي

 

يحذر مختصون من كارثة بيئية تتعرض لها مناطق شاسعة من العراق ومنها الاهوار  بسبب استمرار الجفاف وانحسار مناطق المياه العميقة إلى حد كبير، والذي اضطر كثير من السكان إلى  هجرتها ناهيك عن فقدان قيمتها البيئية والاقتصادية اضافة الى انها تشكل هوية وطنية .

السؤال يطرح نفسه ؛

ماهي الحلول العملية السريعة لاعادة الروح لهذه المناطق التي اعتمدتها منظمة اليونسكو عام 2016  ضمن لائحة التراث العالمي كمحمية طبيعية دولية ؟ .

على الرغم من ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أولى أهمية لملف المياه في برنامجه الحكومي ووجه بأن يكون لملف المياه أولوية في المباحثات مع دول الجوار ، وعقد المؤتمرات وزار دول الجوار الا ان قضية الجفاف لازالت تهدد وجود السكان ، ولازلنا نكتب ونذكر الا اننا لانقرا او نرى في الأفق مايبشر بحل هذه المعضلة التي تهدد العراق . 

المفترض هناك تطوراً في ملف المياه مع الجارة إيران لأنها من الدول التي تتفهم الواقع العراقي فهل ستطلق المياه حتى تجري  في نهر الكارون  لتنخفض نسب الملوحة في البصرة .

ولأن ملف المياه سيادي يجب التأثير على تركيا لإطلاق استحقاق العراق المائية وعدم التوغل في إلحاق الاذى وعلى الحكومة استخدام كافة الوسائل السياسية والاقتصادية للضغط عليها.

 مسؤولية الملف هو من اختصاص وزارة الموارد المائية لاسيما على مستوى المباحثات مع دول الجوار ومن غير المعقول تستمر المفاوضات الى مالانهاية دون نتيجة.

نؤكد ومن خلال مشاهداتنا ومتابعاتنا ان العراق مقبل على شحة مياه كبيرة ، وما موجود في الخزانات العراقية وسدودها هو أقل ما موجود في تاريخ الوزارة ،  ورغم أن الوزارة تعمل على إزالة التجاوزات والتي تتسبب بهدر كبير للمياه من خلال استغلال عشرات الدونمات المغطاة ببحيرات الأسماك حيث التبخر فيها كبيراً كما انها  غير مجازة الا ان ذلك لايعني انتهاء مشكلة المياه .

يجب التاكيد على أن تكون الخطة الزراعية مقننة بناء على ما موجود من الخزين المائي ،حيث لازالت الوزارة تستخدم حوض الثرثار لضخ إطلاقات مائية لنهري دجلة والفرات وبحدود 80 متراً مكعباً في الثانية، وسيتم الوصول الى 100 متر مكعب في الثانية لتقليل الملوحة وتصفية النهرين وهذا لايعني ان الوضع المائي يطمن .

 ولأننا نعيش شح مائي المطلوب من جميع الفعاليات الاجتماعية الرسمية تثقيف المجتمع وتوعيته لأهمية ترشيد المياه لأنها ستجعلنا نعبر الأزمة والا فنحن في وضع صعب جدا.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أزمة المياه الى اين ؟!
حديث الثلاثاء: من هم أعداء الدولة من داخلها؟!
العراقيون والعباس(ع)
اتفاق باريس للمناخ والنوع الاجتماعي
موقف وطني حكيم  بأجراءات حاسمة  ..
الاتفاق العراقي- الإيراني...استقلالية في القرار السياسي .
ادمان الهاتف النقال
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ...
الجدارات الوظيفية
يريدونها ديمقراطية بتراء
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك