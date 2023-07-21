المقالات

حرق القرءان  وردة فعل عراقية موفقة ؟ 

98 2023-07-21

يوسف الراشد ||

 

في خطوه جريئة للحكومة العراقية وانتفاظا للدين والقيم الانسانية ،، العراق ينتفظ للاسلام وللقراءن ويسحب القائم بالأعمال في السفارة السويدية ويطالب بمغادرة  السفيرة السويدية بغداد وهذا هو ابسط عمل قامت به الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان وبمباركة معظم رؤساء الكتل والاحزاب .

وطالب العراق جامعة الدول العربية والبرلمانات العربية ومنظمة العمل الاسلامية والدول الاسلامية باتخاذ موقف سريع وحازم و شجاع وعقد اجتماع طارىء للجامعة العربية او حتى عقد اجتماع طارىء للقمة العربية اذا  تطلب الامر وان تكرر الاعتداء على المصحف الشريف والتجرؤ على علم الدولة العراقية هو استهانة بالاعراف الدولية المعمول بها .

ولقى قرار الحكومة هذا تأييد جماهيري وشعبي واسع لنصرة القراءن والدين وان سحب التمثيل العراقي من ‎السويد ومطالبة السفيرة السويدية لدى بغداد مغادرة اللأاضي العراقية دفاعاً عن حرمة المصحف الشريف والمقدسات الاسلامية والسيادة العراقية وعلى الدول العربية والاسلامية الحذو حذو موقف العراق في قطع العلاقات مع السويد وطرد السفراء ليكون رادعا لكل من يسمح بالتعدي على الاسلام والمسلمين وكل الاديان السماوية الاخرى   .

 ان العلم يمثل رمزية الدولة واحراقه او جعله تحت الاقدام او الاستنقاص منه هو إهانة للدولة والشعب وما شهدناه هو استفزاز لمشاعر 2 مليار مسلم ولايمس فة معينة دون اخرى ولاشك او ريب ان من قام بحرق أو تدنيس القرآن الكريم كان بإذن الحكومة السويدية ولاشك فان وراء هذا العمل جهات خفية تريد ان تحقق مارب او اشعال الفتنة  ومن حق الناس أن تُعبّر عن غضبها وقد خرجت الجماهير الغاضبة عند سماعها الخبر امام السفارة مستنكرة هذا العمل.

وستشهد بغداد الجمعة وجميع المحافظات تظاهرات سلمية تندد هذا العمل المشين وسترافق القوات الامنية المتظاهرين لحمايتهم من العناصر المندسة ولحماية المنشاة والدوائر والممتلكات العامة وضمن الحدود المسموح بها دستوريا  وسيتم التعامل معها وفقا للقانون وبما يحفظ الحقوق العامة والخاصة  .

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حرق القرءان  وردة فعل عراقية موفقة ؟ 
ذاكرة الطف..!
عاشوراء ثورة متجددة
انتصروا للقران ولا يسبقنكم اليه احدى..
ضوء على قرار السيد رئيس الوزراء بطرد السفيرة السويدية
حكومة السوداني مدعوة لضبط النفس وضبط الشارع
نصرة  القران الكريم من الانفعال الى الفعل ..
الإمام الحسين ع.  نقطة الإنفجار الكوني ...
قافلة الخلود والكرامة؛ ندائها في كل أرض وزمان..
خطورة تنامي الإسلام على الغرب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك