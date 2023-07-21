دعوة..التوثيق امانة

محمد فخري المولى ||
بمناسبة محرم الحرام
ايام الشهادة والمواقف المُشّرفة والكلمة الصادقة ومسيرة الشموخ وعودة النصر .
دعوة نبعثها لكل النخب الثقافية والاجتماعية والكفاءات بالمحافظات المحررة وكل محافظات العراق.
لتوثيق المواقف والشخوص التي كانت لها مواقف بطولية تاريخية .
للمثال نحتفي بذكرى ام قصي الملقبة طوعه التي انقذت ابناء لم تلدهم من قبضة داعش ونستذكر ذكرى شهادة العراقية البطلة الأصيلة
امية ناجي جباره الجبوري التي وقفت وقفة الشجعان الابطال بوجه الارهاب.
الشهيدة التربوية اشواق ابراهيم النعيمي التي رفضت تعليم الافكار السوداء لداعش .
وهناك الكثير ممن لم توثق وقفتهم وموقفهم المميزة
لننطلق بمشروع التوثيق امانة
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