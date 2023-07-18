المقالات

الذكاء الاصطناعي (التكنلوجيا مصدر خوف لا امل)


قاسم الغراوي ||

 

كاتب وصحفي

 

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش( إن العالم يجب أن يواجه "الضرر الدولي البالغ" الناجم عن تفشي الكراهية والأكاذيب عبر الفضاء الرقمي.)

وأضاف غوتيريش أثناء إطلاق موجز سياساتي حول سلامة المعلومات على المنصات الرقمية "إن أجراس الخطر التي تدق تحذيرا من الصورة الجديدة للذكاء الاصطناعي وهي الذكاء الاصطناعي التوليدي، تصم الآذان"

 أن التحذيرات الأعلى صوتا اليوم يطلقها مصممو تلك التقنيات والذين وصفوا الذكاء الاصطناعي بأنه خطر وجودي يهدد البشرية يضاهي خطورة الحرب النووية.

فالتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليدي، يجب ألا يغيّب الضرر الذي سببته التقنيات الرقمية لذا المطلوب ضرورة التعامل بجدية مع تلك التحذيرات ، فميزة نشر الكراهية والأكاذيب عبر الفضاء الرقمي والتحكم في القيم الانسانية وتغيير المفاهيم  يسبب خطرا جسيما الآن.

 كذلك فإن تلك الاستخدامات بعيدا عن الضوابط والحرص على مااجتمعت عليه الانسانية تؤجج الصراع والموت والدمار الآن ، ويهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ويضر بالصحة العامة والجهود المناخية .

ما جلبته المنصات الرقمية من فوائد ودعم للمجتمعات في أوقات الأزمات والصراع، وإعلاء لأصوات المهمشين ودعم لحشد الحركات العالمية من أجل العدالة العرقية والمساواة على أساس نوع الجنس تكاد لاتخلو من السلبية في تغيير منهج الإنسان القويم وفطرته التي فطرنا  الله عليها .

 إن هذه التكنولوجيا نفسها هي مصدر خوف لا أمل لغياب الضوابط التي تتحكم في القيم الاخلاقية والانسانية والدينية ولأنها أعطت مساحة بلا حدود لطرح حتى الاراء المتطرفة والتجاوز على الاديان والعقائد .

رغم  ان العقل البشري هو المخترع لكل التقنيات التي تتحكم بوضوح وتتدخل في الكثير من استخدامات حياتنا الى إن المتوقع ان يتفوق العقل الاصطناعي على العقل البشري  في رسم خيارات جديدة    تتحكم في الإنسان وتغير المنهاج الحياتي وطرح قيم جديدة أو زراعة افكار تتنافى مع قيم الانسان الحقيقية التي اقرتها الكتب السماوية وباركها الله وحذر من بعضها .

   أن مواجهة هذا التهديد الدولي الحاضر والجلي يتطلب عملا دوليا منسقا كي يكون الفضاء الرقمي أكثر أمناً وشمولا، ومن أجل حماية حقوق الإنسان.

 بعض شركات التكنولوجيا بذلت القليل وتأخرت على صعيد منع منصاتها من المساهمة في نشر العنف والكراهية، بينما لجأت الحكومات في بعض الأحيان إلى إجراءات تعسفية بما فيها تطبيق أعمال حجب وحظر لشبكة الإنترنت، تفتقر إلى أي أسس قانونية وتنتهك حقوق الإنسان قد تكون مجبرة نتيجة للظروف التي تهدد أمن  واستقرار البلدان الا انه بالنتيجة فانها تحمل في طياتها جوانب سلبية وايجابية.

لقد بات استخدام التكنلوجيا وتسخيرها في الذكاء الاصطناعي خطوة باتجاهين مختلفين  فالأول الوصول إلى نتائج سريعة من خلال تسريع وتيرة هذه النتائج واما الثاني فهو تدمير قدرات الإنسان وشل تفكيرة كمن يستخدم عقلة في حساب جدول الضرب واخر يستخدم الحاسبة لاستخراج النتيجة.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشباب مع عاشوراء بوجدانهم
حديث الثلاثاء..عن ناعمي الملمس..!
الذكاء الاصطناعي (التكنلوجيا مصدر خوف لا امل)
بناء على طلب الجمهور..!
هل تقبل محرم؟!
لبيك داعي الله..
من أسرار المرجع الشهيد الصدر الأول قدس سرّه المظلوم في حياته ومن بعد شهادته … وقصّة آخر لقاء لي معه
لقاء بشار الأسد بمحمد السوداني.. الغايات والأهداف؟
مفهوم المواطنة
رجال الذاكرة الفيلية ( حبيب محمد كريم ) ،،!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك