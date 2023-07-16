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البصرة رمز معاناتنا


قاسم الغراوي ||

 

غافية تلملم بقايا جراحها  تناشد الحاضر على امل ان يكون افضل من امسها، تعزيها الطيور المهاجرة بعد ان ودعت الحياة في هور الجنوب، عزاؤها حب الوطن المذبوح في اروقة السياسيين.

انها البصرة ولم تعد فيحاء ولا مدينة المدن ولا شريان العراق ولاملتقى دجلة والفرات انها المدينة البائسة التي تبحث عن وجودها في خارطة العراق فتاريخها معمد بالدم والتضحيات .

مازالت صور الشهداء تملا شوارعها وازقتها تركوا الام الذكرى في مدينتهم وقطعوا مئات الكيلومترات ليصنعوا الانتصار حينما تصدوا في اقصى شمال العراق وغربه   لاعداء الانسانية وخوارج العصر وهم لايملكون مايجودون به الا الروح وهي اقصى غاية الجود ليحفظوا وحدة العراق.

كانت المصد الاول لمواجهة الغزاة واول من يقدم التضحيات منذ فجر التاريخ الى الاحداث الاسلامية والعصر الحديث والمواجهة مع الانكليز في ثورة العشرين، ومقاومة الامريكان ثم محاربة عصابات داعش الاجرامية ، هكذا ولدوا وعاشوا وكتب عليهم القتال والتضحيات دون انصاف الا لان الوطن عاش في نبضات قلوبهم.

مدينة البصرة رمز وصورة حية تتجسد فيها معانات الانسان العراقي المضطهد المقهور الذي تنتهك كرامته وحقوقه ويفقد ابسط مقومات الحياة وديمومتها وهي الماء والكهرباء وتوفير فرصة عمل.

مدينة فيها ملتقى دجلة والفرات وتعتبر الميناء الوحيد في العراق وفيها نفط وغاز وارض خصبة للزراعة ، والماء فيها غير صالح للشرب يالعارالسلطة، والكهرباء لاتسد الحاجة المحلية يالبؤسكم ايها الحاكمون، والمواطنون لايمتلكون فرص العمل مع توفر فرص العمل لدى الشركات النفطية العالمية والميناء يستوعب الالاف الفرص  يالنذالتكم وخستكم يامن تدعون صيانة الوطن والمواطن وتسهرون على راحته.

متى يحيا الانسان كريمآ في بلاده ومحترما مصانة حقوقه في ابسط مقوماتها.

 مدينة المدن بصرة الحب والقصائد والجمال.

 

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