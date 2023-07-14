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الكهرباء معركة النور والظلام


الشيخ محمد الربيعي ||

 

[ يريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره]

ان النور والظلام الذي بينهما تقابل *ضد* ، وليس *تقابل نقيضان* .

وهذا فيه شرح فلسفي يطول مختصرة ان النور والظلمه ليس كما نقول في *الوجود والعدم* ، حيث ان النور و الظلمه ضدان و الضدان أمران و جوديان يتعاقبان على موضوع واحد ولا يجتمعان فيه ويجوز ان يرتفعان ، فالظلمة هي ليست العدم مطلقا بل هي عدم النور .

بينما عدم الوجود هو عدم مطلق

اذن:

الضد : ما أمكن ارتفاعه ولم يمكن اجتماعه

اما النقيض : مالم يمكن اجتماعه ولا ارتفاعه كالليل والنهار ، فإنهما لا يرتفعان ولا يجتمعان

هذه معلومة للفائدة ، محل الشاهد:

اليوم من يستحق ان يكون من ضمن معاني كلمة النور هم *كوادر الكهرباء* ، وهم الجيش الذي يقاتل من اجل جعل النور في كل مكان حتى قدموا الارواح في سبيل ذلك .

و كانوا سببا لوجود النور في كافة الظروف التي يمر بها البلد المناخية منها والسياسية ، فأداءهم المتميز كان دائما الدال بوضوح على حبهم لبلدهم ، دون تأثير اخر يذكر .

ان اداء كوادر الكهرباء جيش النور كان متزن في كافة الظروف و الصعوبات التي مرت في بلدنا العزيز والتي عاشوها باعتبارهم جزء من شعب ، و قد سجلوا فيها مواقف لامثيل لها ، من خلال توفير الطاقة الكهربائية المستمرة و المستقرة ، وبقى ذلك عطاء المتميز حتى بعد ان دخل علينا ذلك الشر الفايروس القاتل ( كورونا ) ، بقوا واستمروا على ذلك الاداء الجيد ، والواقع العملي الملموس اثبت للجميع انه لولا جهود كوادر الكهرباء جيش النور لما استطاعت خلية الازمة النجاح بتطبيق قراراتها التي كانت ابرزها الحظر الصحي .

ان كوادر الكهرباء جيش النور ، كانوا سببا لوجود النور لرؤية كل شيء ، حتى رؤية الحقيقة والباطل ، بوجودهم يعم سلام والامان ، بجهودهم عم نور العلم عندما ساهموا في جعل المفكرين يصلون الى اكتشافاتهم و أبحاثهم ، بل كل تطور حصل وحاصل ويحصل هم جزءا منه وشركاء بذلك النجاح والتطور .

اذن *كوادر الكهرباء* مصداق جيش النور بكافة الجوانب ، وهذا الجيش انتصاره متوقف على عدة امور اختصارا نذكر الثلاثة الرئيسية منها :

الامر الاول : الترشيد باستخدام الطاقة الكهربائية .

الامر الثاني : عدم التجاوز على شبكة التيار الكهربائي .

الامر الثالث : دفع الجباية التي هي مصدر لرواتب الكوادر وشراء المواد الاولية والمشاريع كون التمويل المقرر لهم ذاتي .

اما الصنف الاخر او الطرف الاخر هم جيش الظلام الذين بسبب توجههم وافكارهم ، وافعالهم يكونوا *متسببين بإطفاء ذلك النور* ، و المتمثلين في المتجاوزين على الشبكة الكهربائية ، و المسرفين و المبذرين باستخدام الطاقة الكهربائية ، و الممتنعين عن اعطاء الحق الشرعي والقانوني من الاجور مقابل التمتع باستخدام الطاقة .

على الجميع ان يعلم ان الكهرباء نعمة وان كوادر الكهرباء بكافة مسمياتهم و مستوياتهم *هم موظفين تابعين الى الدولة* ، وانهم يقومون بأختصار شديد بثلاث امور اساسية :

الاومر الاول : توفير الطاقة الكهربائية .

الامر الثاني : تقديم خدمة الصيانة لديمومة الطاقة الكهربائية .

الامر الثالث : حماية تلك المنظومة من التجاوز والسرقات

ومع ذلك كان لزام على الجميع دون استثناء التعامل مع تلك الكوادر بإيجابية ، والوقوف معهم لتحقيق شروط انتصارهم من اجل تحقيق تيار كهربائي مستقر ومستمر .

نسال الله حفظ العراق وشعبه

 

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