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الكهرباء والصيف يوحدانا..!


الشيخ محمد الربيعي ||

 

ان المقتضى الشرعي و العقلي و الوطني ، يستوجب من الجميع ، ضمن الظروف الجوية الحالية في ضوء ارتفاع درجات الحرارة ، والاستهلاك العالي من دون الاخذ بنظر الاعتبار الى الترشيد باستخدام الطاقة الكهربائية الشرعي ،  المسببة لكثير من العوارض الفنية اضافة الى عوامل ذاتية و عرضية مجتمعية مسببة في بعض الانقطاعات في التيار الكهربائي  ، الى  التعاون و ضبط النفس ، و الحفاظ على الممتلكات العامة ، من المواقع الخاصة العائده الى دوائر الكهرباء من المحطات و غير ذلك ، وعدم السماح باي مساس او الاعتداء على مايخص وزارة الكهرباء ، كون ذلك الاعتداء او التجاوز يعد عليها محرم شرعا و لا يجوز ضمن الضوابط الشرعية ، تحت اي سبب .

ان العبث بتلك المواقع او الاعتداء على الموظفين او المواقع ، غير جائز شرعا و عقلا لانها اي المواقع ملك الدولة و لانهم اي الموظفين ، من ابناء الشعب و تواجدوا لخدمة وطنهم و شعبهم .

وان عوائل تلك الموظفين يعانوا مايعانيه عامة الشعب بل هم تركوا اسرهم في لهيب الحر من اجل مصارعة حرارة الجو ، ليقوموا بمعالجة اي خلل واقع على استقرار واستمرار شبكة التيار الكهربائي …

ان التعاون المرجوا من كافة ابناء الوطن هو الترشيد باستخدام التيار الكهربائي بما امكن ، و الصبر و العون بالدعاء لموظفي الكهرباء ، ان يسدد الله خطاهم و يحفظهم وهم يؤدوا واجبهم الوظيفي باصعب الظروف ، حتى تعرض بعض موظفيهم للصعق الكهربائي ، في سبيل راحة شعبهم …

ان المحطات و كافة المواقع العائده الى وزارة الكهرباء هي فائدتها للشعب و التجاوز عليها يزيد من الطين بله ، و يزيد الازمة تعقيدا ، الواجب على الجميع تفهم الامور ، و التحكم بالنفس و الصبر الى ان يتجاوز بلدنا الوضع الحالي الذي هو اني وقتي ، ان شاء الله تعالى…

 

نسأل الله حفظ العراق و شعبه

 

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