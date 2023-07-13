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الإسلام العظيم تم ربطه بأربعة مذاهب..!


هشام عبد القادر ||

 

تم ربط الإسلام العظيم باربعة مذاهب الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي..

واضعنا اسلام الرحمة من هو رحمة للعالمين بل وجعلوا رسالة السماء مرهونة بهذه الاربعة المذاهب..

وايضا ربطوا الإسلام بروايات عن ابو هريرة وعائشه وعبد الله ابن عباس.. وكإن الإسلام خرج من هذه البيوت وكإن الله اوصاهم بهذا التكليف والدور ..هنا علامة استفهام لماذا تم تغييب الإمام علي عليه السلام عن التاريخ ولماذا تم تغييب السيدة الزهراء عليها السلام سيد نساء العالمين عن التاريخ واين قبر الزهراء عليها السلام هل تم دفنها سرا ولماذا? ..ايضا اين الروايات التي يجب أن تكون مروية من هذا البيت بيت الزهراء عليها السلام بضعة الرسول ...واين ابنائها ...واين الاحاديث المنقولة عنهم...ولماذا.. تم ربط الاسلام والسنة باربعة مذاهب.. هل الله وصانا باتباع هذه المذاهب وهل هم معصومين او انبياء او اوصياء.....

يجب علينا اعادة وتصحيح التاريخ ..ونعرف أن التاريخ والروايات تخدم الحكام الظالمين عبر التاريخ. وليس لهم شرعية في الحكم بل خلافات مغتصبة وكل دولة تسقط دولة.. وانقلاب وراء إنقلاب...

فأين رسالة الإسلام وآهله واين اوصياء وانبياء الله.. لم نرى كل التاريخ منذ عهد سيدنا آدم عليه السلام لليوم روايات منقوله عن الاصفياء والاطهار بل التاريخ يعظم الشعراء واصحاب القصص والغرام ...والفروسية الكاذبة....

واليوم الواقع يشهد افلام اسطورية وقصص لمؤسسين دول ..لم نرى افلام وقصص لمن ساهموا بتثبيت وترسيخ الاسلام بدمائهم الطاهرة...

اي أن الإعلام سبب رئيسي بتضييع الحقائق التاريخية والعوام يحبوا الشهرة اي قصصة تروي بطولات اسطورية زائفه الناس تنجذب نحوها وهذه هي الحرب الناعمة..

إذا انا ساكون واختار ان اكون بصف المستضعفين المغيبين عن التاريخ..

وهذا الصف هو صف الحقيقة.. والمظلومية...

وهذا الذي يجب أن تكون اقلامنا مسخرة لإظهار الحقائق بزمن الجهل ..والتعتيم...

والحمد لله رب العالمين

 

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