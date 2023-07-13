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اضواء الإتفاق الإيراني العراقي


 

محمد صادق الهاشمي ||

 

⭕  الاتفاق كسر الحصار الاقتصادي عن الشعب العراقي.

⭕ الإتفاق أثبت أن الحكومة العراقية مع السيادة ،ولم تخضع الا لإرادة الشعب العراقي وتلك حسنة ثبت تاريخياً السيد شياع السوداني.

⭕  الإتفاق أثبت أن إيران تبقي منقذة للشعب العراقي وعازمة مهما كلف الثمن على الوقوف إلي جانبه والدفاع عنه ضد أي تحدي أمني واقتصادي.

⭕ أنه اتفاق بمثابة الإنتصار في اهم المعارك الاقتصادية ضد المخططات الأمريكية.

⭕  الإطار وإيران أدركوا أن حصاراً تفرضه أمريكا والافعي السفيرة الأمريكية في العراق يشبه هذا الحصار الحصار الذي فعلته وطبقته أمريكا علي آلعراق زمن صدام لذا بادر الجانب العراقي والايراني لعقد هذا الإتفا

▪️لا حصار بعد اليوم

▪️لا وجود لامريكا في بلاد الاسلام

▪️ مع إيران يد بيد

 

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