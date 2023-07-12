المقالات

ثورة الإمام الحسين كالشمس تتجدد في كل يوم لتضيئ العالم...


هشام عبد القادر ||

 

اعظم حركة بالتاريخ البشري وأعظم قوة روحية هي ثورة الإمام الحسين عليه السلام بل تعتبر قوة خارقة (بمعادلات القوة والجاذبية...)

الذي لا يستطيع فهم الرسالات ولا الروايات والأحاديث ولا يستطيع تنقيب صحة الاحاديث وايضا الذي يريد يبحث عن الحقيقة التي يجب أن نسلكها فقط يوجه قلبه ..تجاه قضية وثورة كربلاء المقدسة لإنها أم القضايا وهي الحقيقة والبوصلة وقبلة المريدين للوصول للخير الكامل..  ..وهي الثورة الحاسمة بالموقف و المدة الفاصلة للآختبار  بين صحة التمسك بالرسالة والإمامة ..أي اختبرت من يدعي اتباع الرسالة المحمدية ومن يدعي أنه من محبي الرسالة والوصية في الإمامة ..المفروضة على العالمين..

فتعتبر ثورة كربلاء المقدسة ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي الوزن والمعيار والآختبار للصدق بالنية التي لا يعلم خفاياها إلا خالق الوجود...

ثورة ليست ليوم واحد وإنما ثورة ابدية مستمرة تضيئ العالم وتتجدد كانور الشمس.. في كل يوم ... لتقول لكل العقول المتفكره كيف يتم ذبح سبط النبي وسبي عترته في ظل حكومة تدعي الإسلام ومن رسخ قواعد هذه الحكومة ..والخلافة المغتصبة ....وهل ترك النبي الكريم سيدنا محمد عليه صلواة الله وآله الامة هكذا بهذا الشكل دون تعريف الآمة من تتبع ومن يحكمها هل جعلها عمياء.. دون بصيرة ...إذا الثورة الحسينية...هي ضوء نستمد منه معرفة الحقيقة...ليس فقط للتاريخ بل معرفة بمن نهتدي في حياتنا ..ونعرف أن السلطة هي رآس كل خطيئة حب السلطة والمال هما رآس الشر ..وكل الحكومات في الآرض تتعاقب على محاربة الانبياء والرسل والصالحين عليهم السلام...لآن الحكومة الصالحة بكل التاريخ...مبنية على الاشباع للحاجات من الجوع والآمن من الخوف ..وهذين المعيارين ...لم تكون إلا بحكومة الآنبياء والآولياء.. ولكن لم تكن الحكومات شاملة على كل الأرض...لآن الوعد سيكون في آخر الزمان تشرق الارض بنور ربها ويرثها عباد الله الصالحين هذا الوعد الذي من آجله ضحى سيد الشهداء سبط النبي الكريم. ...ولكن هذا الاشراق والصلاح لن يكون إلا إذا عبرنا من هذا الخط والنهج الحسيني نستمد منه الطاقة والقوة ونشربه منه علومنا لإنه اعظم طاقة روحية ومعنوية بالوجود...واعظم مدرسة علمية تاريخية بالوجود ..واعظم نور نشاهده بدون تحفيز وإقدام ...بل طاقة تجذب العالم الإنساني في كل عام بالتحديد باليوم العاشر من محرم إنه الرقم العشري...الذي يتكون من صفر واحد.. الرقم الكامل الذي يحرك الارقام لمعرفة الشئ واللاشئ ..بحياتنا...وبماضينا وبمستقبلنا...ويجزم علينا التمسك بهذا الخط الواضح.. الذي يصدق قول النبي حسين مني وأنا من حسين..

وتآويله وتفسيره حسين مني من بضعته الزهراء ومن مدرسته النبوية وانا من حسين لانه الذبح العظيم الذي فداء جده إسماعيل عليه السلام بل وفدى كل الإنسانية ذبيح الله ..الذي يوضح للآمة الطريق للخير والصلاح.. لذالك كانت كربلاء المقدسة هي القضية التي تحمل كل القضايا واهم قضية هي القضية المحتومة من سيملئ الارض عدل وقسط ومن بيده تتحرر المقدسات والبشرية وكيف لنا أن نعرف هذه القضية المحتومة ..نعرفها من قضية كربلاء المقدسة لإنهار ثارت على حكومات تدعي الإسلام والعروبة..

 

والحمد لله رب العالمين

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيستاني مرجع الوعي ومرجعية الرشاد ..
ميزان الاعمال
الاحداث والزمكان والتوقيت الصحيح
الأمن القومي الفكري
ثورة الإمام الحسين كالشمس تتجدد في كل يوم لتضيئ العالم...
جريمة في مسلسل جرائم كردستان ضد العراق.
سوء العاقبة مع السيد الحيدري
من يفتح باب الطلسم نحو كهرباء العراق ؟!
لعبة محسوبة..!
الكهرباء تضع السيادة على المحك والمواطن الضحية...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
فيسبوك