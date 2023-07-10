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هذه معادلة الكهرباء رجاءً


محمود الهاشمي ||

 

1-امريكا قصفت جميع محطات الكهرباء عام 1991 واجهزت على الباقي عام 2003

وقال بوش يومها (سأعيدكم الى القرون الوسطى )

2-رغم تعدد وزراء الكهرباء من بعد عام 2003 والى الان لم يستطع العراق انتاج

الرقم نصف المطلوب من الطاقة

ولاسباب منها  منع امريكا للشركات الكبرى من انشاء محطات كهرباء والسبب الثاني

الفساد الاداري والمالي والسبب الثالث

الاستخدام الواسع لاجهزة التبريد والتدفئة

الحديثة والزيادة في عدد الاسر العراقية .

3-العقد الذي تم مع ايران لاستيراد الغاز

والكهرباء كان بعلم الولايات المتحدة وبرضاها.

4-ميزانية وزارة الكهرباء لهذا العام 23 مليار دينار عشرون منها تأهيلية لتاهيل المحطات ووقود ورواتب وحتما مبلغ (3)مليار لايساوي شيأ .

5-ايران بحاجة الى الغاز الذي تصدره للعراق وللطاقة .

6-الطاقة المستوردة من ايران تشكل ثلث حاجة العراق من الطاقة .

7-الغاز المصاحب للنفط بميسان لايصلح

لتشغيل المحطات الكهربائية .

8-الغاز الحر في منطقة الحلفاية كلفة انتاجه عالية وتقدمت شركات صينية وفرنسية لاستخراجه وطالبت بنسبة عالية بين 55‎%‎ و60‎%‎ فيما تقدمت شركة ايرانية وطالبت بنسبة 30‎%‎ واعترضت امريكا .

9-يوجد في المصرف التجاري العراقي موظفون عن الخزانة الاميركية يداومون يوميا في بالمصرف وهم من يوافقون او يرفضون على اية عقد للعراق فمثلا اذا تتقدم بطلب لانشاء (مول)تتم الموافقة مباشرة واذا تتقدم لبناء معمل او مصنع يتم الرفض

واذا وافق (المدير الاميركي)يتم الصرف من قبل البنك الفيدرالي الاميركي المودعة فيه اموالنا.

10-تقدم مصرف من دولة عمان بطلب للبنك المركزي العراقي يطلب فيه تحويل مبالغ الديون الايرانية التي بذمة العراق الى المصرف العماني فاخفى محافظ البنك المركزي الطلب وبعد جر وعر تم التعرف على الطلب ومثل ذلك تقدمت المصارف الاماراتية والسعودية وجرت مفاوضات ايرانية اميركية لدفع مبلغ 5-2 مليار دولار

ومازالت امريكا تماطل حتى هبط المبلغ

الى خمسة الاف دولار فقط .

11-الشركات التي تورد الطاقة والغاز الايرانية الى العراق غير حكومية وتضطر الحكومة الايرانية دفع المبلغ لها نيابة عن العراق .

12-كلما تضغط الشركات الايرانية لقطع الكهرباء والغاز عن العراق يتدخل السيد الخامنئي والرئيس الايراني لمنع القطع .

13-العقوبة الاميركية على ايران (فردية )وليس لها اي غطاء دولي والعراق يمتثل بكل حماس.

14-اذا كان العراق عاجزا عن توفير الطاقة للاستخدام العام من تدفئة وتبريد واضاءة فكيف لو تحركت عجلات المعامل والمصانع ،وهناك (15) الف مصنعا ومعملا متوقفة ؟

15-وفقا لما هو موجود فيرجى تجهيز اصحاب المولدات بالكمية الكافية من الغاز لحين تدبير الحكومة امورها .

16-استيراد الطاقة من السعودية والاردن ومصر اقرب للوهم منها الى الحقيقة .

 

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