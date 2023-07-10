الكهرباء..امريكا هي السبب..!

الشيخ الدكتور عبد الرضا البهادلي ||

اذا كانت امريكا هي السبب والمشكلة الاساسية في ازمة الكهرباء .

اجعلوها قومة لله وثورة ضد امريكا ليخلدكم التاريخ وتخرجون بوجها ابيض امام الله وشعبكم...

واما اذا كان هناك تقصير من الحكومات المتعاقبة وانه يمكن للحكومات من ايجاد الف حل بعيدا عن امريكا فيجب العمل والاصلاح من اجل ايجاد الحلول لازمة الكهرباء.

فهذه الجمهورية الإسلامية خرجت من حرب ضروس واليوم هي تصنع محطات كهربائية ....

لذلك يجب على الأخوة القادة في الاطار التنسيقي ان يعملوا بكل جهدهم وان يختاروا المستشارين المخلصين الشجعان الاكفاء لمواجهة التحديات الكثيرة ومنها الكهرباء والدولار .

الكل يتربص من اجل اسقاط الاطار في الداخل والخارج..

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