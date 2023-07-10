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ما المقصود من الاسماء في الآية 31 - 39 من سورة البقرة؟...


د.مسعود ناجي إدريس ||


جواب: اختلف العلماء في الأسماء التي علمها الله لآدم عليه السلام :

فذهب بعض العلماء إلى أنها : أسماء ذريته ، وأسماء الملائكة ، دون أسماء سائر أجناس الخلق . انظر.

وذهب بعضهم إلى أن تعليم الله تعالى آدم الأسماء كلها، إعلامه القوانين والأصول، المشتملة على الجزئيات والفروع، وقد علم أن تعليم الكليات: أعظم في الأعجوبة، وأشبه بالأمور الإلاهية، من تعليمنا الصبي الحرف بعد الحرف.

وقوله: (الأسماء كلها) : أراد بها الألفاظ والمعاني ، ومفرداتها ومركباتها ، وحقائقها ، وذوات الأشياء في أنفسها.

وأيًّا ما كان الراجح من هذه الأقوال ، وما يتلوها من تفصيلات ، فإن : " العبرة في تعليم الله تعالى آدم الأسماء حاصلة، سواء كان الذي علمه إياه أسماء الموجودات يومئذ، أو أسماء كل ما سيوجد، وسواء كان ذلك بلغة واحدة هي التي ابتدأ بها نطق البشر منذ ذلك التعليم، أم كان بجميع اللغات التي ستنطق بها ذرياته من الأمم ، وسواء كانت الأسماء أسماء الذوات فقط، أو أسماء المعاني والصفات ، وسواء كان المراد من الأسماء الألفاظ الدالة على المعاني، أو كل دال على شيء، لفظًا كان أو غيره، من خصائص الأشياء وصفاتها وأفعالها كما تقدم؛ إذ محاولة تحقيق ذلك لا طائل تحته في تفسير القرآن .

ولعل كثيرًا من المفسرين قد هان عندهم أن يكون تفضيل آدم بتعليم الله، متعلقا بمعرفة عدد من الألفاظ الدالة على المعاني الموجودة، فراموا تعظيم هذا التعليم بتوسيعه، وغفلوا عن موقع العبرة وملاك الفضيلة، وهو إيجاد هاته القوة العظيمة، التي كان أولها تعليم تلك الأسماء .

ولذلك كان إظهار عجز الملائكة عن لحاق هذا الشأو، بعدم تعليمهم لشيء من الأسماء، ولو كانت المزية والتفاضل في تعليم آدم جميع ما سيكون من الأسماء في اللغات، لكفى في إظهار عجز الملائكة عدم تعليمهم لجمهرة الأسماء، وإنما علم آدم أسماء الموجودات يومئذ كلها، ليكون إنباؤه الملائكة بها أبهر لهم في فضيلته".

 

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