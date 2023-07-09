اقتراح من اجل اصلاح واقع الكهرباء في العراق..

الشيخ الدكتور عبد الرضا البهادلي ||

عندي افضل اقتراح للكهرباء وحتى امريكا ما راح تعترض عليه ابدا بل هو التفاف على فيتو امريكا لابقاء العراق يعيش في الظلام ، اذا كانت امريكا هي السبب في ابقاء الكهرباء على ما هي عليها ....

الاقتراح كل مدينة تصير لها محطة كهرباء باموال نفس اهل المدينة تكفي هذه المحطة لابناء المدينة ....

وبعبارة أخرى بسيطة.

المحطة يشترونها اهل المدينة بفلوسهم يرحون يتعاقدون مع الصين او ايران لتنصيب المحطة او اي دولة يمكن ان تقوم بهذه العملية او حتى لو بأيدي العراقيين اذا كانوا قادرين ...

طبعا هذا الموضوع يحتاج الى تفاصيل كثيرة من اجل شرحه ، ولكن حتى من اجل ايصال الفكرة فقط والا فالشرح يطول ....

طبعا هذه الفكرة قلتها بعد السقوط ٢٠٠٧ . لاني أدركت في وقتها ان الكهرباء لا حل لها الا هذا الحل الذي سوف يحل مسألة الكهرباء .....

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