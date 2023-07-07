المقالات

الهوية الوطنية العراقية


قاسم الغراوي ||

 

كاتب وصحفي

 

الهوية  الوطنية في كل أمّة هي الخصائص والسمات التي تتميز بها، وتترجم روح الانتماء لدى أبنائها، ولها أهميتها في رفع شأن الأمم وتقدمها وازدهارها، وبدونها تفقد الأمم كل معاني وجودها واستقرارها، بل يستوي وجودها من عدمه، وهناك عناصر للهوية الوطنيّة لا بد من توفرها، وقد يختلف بعضها من أمّة لأخرى.

وأهم العناصر الموقع الجغرافي والاقتصاد والتاريخ والعلم الواحد والحقوق المشتركة والواجبات كل هذا يعطي زخماً وقيمة معنوية للهوية الوطنية تنعكس ايجاباّ على تماسك الشعب وتوجهاته وقيمه الوطنية التي تميزه عن باقي الشعوب وتفتخر فيها الحكومة من خلال ماترسخة من روح وقيم الوطنية .

للوعي بالهوية الوطنية والالتزام بها آثار تنعكس على الفرد والمجتمع والوطن بشكل عام، ولا سيّما متى قام المجتمع  الوطني بواجباته خير قيام، فثمرات ذلك أكثر من أن تحصى، تتمثل قوة في النسيج الاجتماعي، تعجز عن اختراقه مكائد الطامعين وأهواء الفاسدين، ونهضة في العلم والمعرفة، في شتى المجالات،  وقوة في الاقتصاد، واستغلال جيد للعقول المبدعة، وتطوير دائم وبناء للوطن، ولحوق بركب الحضارة، بل ريادة في مصاف الأمم، وهيبة للوطن والمواطن، إذا اعتز الكل بهويته الوطنية، فأحسن فهمها، وأجاد لغة التعبير عنها.

لم تكن الهوية الوطنية حاضرة خلال العقدين الماضيين بسبب التشظي الواضح في المواقف وغياب الروح الوطنية وفقدان الخطاب الوطني وتحديات داعش الارهابي والطائفة السياسية والمصالح الحزبية

 كل هذه الأسباب اثرت على الهوية الوطنية للعراق ومع كون الأحزاب الماسكة للسلطة والمكونة للحكومة لم تركز في متبنياتها وخطاباتها على النهج الوطني والوئام الوطني الا ماندر لذا نعتقد اننا نحتاج لشخصيات تقف طويلا لتتفكر في عمق تاريخ العراق ونسيجه وتراثه وصبر وقوة شعبه ومحبته للحياة وايمانه بالوطن والتضحية من أجله كي تعزز هذه القيم الوطنية وتزرع بذور افكارا تنمو في عقول الاجيال الناشئة والقادمة من خلال القنوات والاعلام والبرامج الحكومية .

لازالت شخوص الإطار التنسيقي تلتقي في نقطة ونختلف في نقاط أخرى فهم يتحدون ويتوحدون حينما تتعرض العملية السياسية لاهتزازات وازمات تضعها على حافة الهاوية وابرزها داعش ، وتظاهرات تشرين ، ودخول المنطقة الخضراء .

هم  يلتقون على الخطوط العامة ويختلفون على المصالح ويركنون إلى الاسترخاء بعد ان يستامنون من مايحيط بهم وقد اطمئنوا بوجود المدافعين عن العملية السياسية  من أصحاب الكلمة والمفكرين والكتاب والمحللين الذين يتصدون ببسالة في كل ماواجه العراق من أزمات وتحديات كبرى لأنهم يؤمنون بالخطاب الوطني الموحد ويدافعون عن الهوية الوطنية من اجل وطن حر وشعب ينعم بالاستقرار.

يجب التركيز على القيم الوطنية والاجتماعية والاخلاقية والعدالة ومحاربة كل ماهو شاذ عن المجتمع والتركيز على سيادة الوطن وحريته والحفاظ على أمواله وامتلاك القرار السيادي المركزي للحكومة وتقويتها  والوقوف إلى جانبها مادامت تسعى للتقدم والتطور والبناء ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة .

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الغدير سبيكة نورانية تكونت قبل 1434 سنة  
الولاية أمر إلهي فهنيئا لمن تمسك بها لينال بركاتها
يوم المعايير الإلهية
الحج/ قراءة فنية واعلامية (7) يوم مشهود
ما هو تفسير  الآية 151 من سورة البقرة ؟...
يوم الغدير..الحجة على الأمة
إسرائيلية في بغداد ... و الأنبار على صفيح ساخن...
حكومة الاطار وادارة الدولة والتحديات والكهرباء أولها..
المسؤول المتخصص
رجال المرحلة اعداء ام اصدقاء ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك