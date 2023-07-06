المقالات

دلالات تجوال.. كبير المفاوضين الإيرانيين بأقري كني،في العراق في شارع المتنبي.


محمد صادق الهاشمي ||

 

▪️قبل يومين زار كبير المفاوضين للملف النووي الإيراني بأقري كني  العراق واجري عدد من اللقاءات مع مسئولين عراقيين منهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، وحضر إجتماع اللجنة المشتركة.

.▪️ الذي يهمني تجواله في شارع المتنبي برفقة السفير الايراني الحاج ال صادق وهنا عدد من الإشارات وهي .

⭕ . عالم الدبلوماسية يعتمد اللغة والبرامج  ولغة الإيحاء وهنا في تجوال كبير المفاوضين للملف النووي الإيراني في المتنبي ولقائهم عدد من أبناء الشعب وبكل اريحية ويشربون ما جادت به يد الحاج زبالة المشهور بشربته ويرتدون الصدارة أو السدارة  البغدادية ايحاء كبير علي عمق العلاقات بين البلدين والشعبين وأنها بلغت القمة ورسمت حدا لايمكن للسفيرة الأمريكية أن تبلغها .

⭕. الزائر الأمريكي لايمكنه التجوال خارج أي اسوار الخضراء ، بل لطالما أعلن عن زيارته بعد مغادرته المطار بينما كبير المفاوضين الإيرانيين يتجول بين المواطنين في قلب العراق ، وهذا ايحاء تام علي الفرق في علاقات بلد قام بالاحتلال وهو خائف من ردة فعل الشعب العراقي بسبب الاحتلال والانتهاك للسيادة والدماء التي سفكها ، وبين من دافع عن السيادة وحقن الدماء.

⭕ الإيحاء هنا واضح عن المشاركات والمشتركات  في كل مقومات ((الجغرافيا السياسية)), من التاريخ الحضاري والإسلام والدين والجوار ووحدة العلوم والحضارة الإسلامية والحوزات والمراجع ووحدة المناسبات والاضرحة وزيارة الاربعين وووو.

 فليات المحتل بواحدة تدل علي اي رابط بيننا وبينهم .

⭕. وكم هو البون واسعا وكبيرا بين زائر مسلم يحترم ويعزز الثقافة الواحدةمن  القيم الإسلامية الراسخة وبين محتل يحاول نشر الفجور .

⭕ كبير المفاوضين الإيرانيين في المتنبي ولقائهم مع السفير الايراني عدد من المواطنيين يرسل رسالة الي أمريكا وكل طرف في ملف المفاوضات الغربية  أنهم يسندون ظهورهم إلي رهط الأمة الإسلامية عمقهم الايدولوجيالمقاوم .

⭕ تلك الزيارة ألغت الفواصل والعلامات الفارقة وجعلت الشعبين في مصير واحد.

⭕ المنتديات العامة في آلعراق وخصوصا المتنبي العمق الفكري والثقافي والحضاري للعراق والتجوال فيه من كبير المفاوضين النوويين في إيران  موشر وايحاء علي احترام إيران لثقافة وتاريخ وحضارة العراق.

⭕ تلك الزيارة من كبير المفاوضين  في الملف النووي الايراني ماكانت لتتم لولا مقدمات كبيرة حققتها الدبلوماسية الناجحة لإيران ويحق القول إن السفير الايراني ال صادق اول من اسس دبلوماسية الجماهير.

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"عليچ علي"
خصوصية الغدير "كتاريخ"
خصوصية الغدير "كتاريخ"
ويسألونك عن تيه أمة محمد (ص)..!
ياايها الرسول بلغ ..!
دلالات تجوال.. كبير المفاوضين الإيرانيين بأقري كني،في العراق في شارع المتنبي.
من هم اصحاب اليمين?
عام 2023عام التغيرات الكونية.. وتسارع الأحداث..
البيعة تحت يد الشجرة النبوية..
حول الغدير الأغر..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Zahraa : احسنتم النشر وبارك الله فيكم على هذا الكلام الرائع بنشر راية الحق ونكس راية الباطل ...
الموضوع :
الحسين عقيدة و جهاد .
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم يجب ان تركزوا وتهتموا جدا جدا بهذا الموضوع وتلفتوا انظار الوالدين والشباب والفتيات ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث حول أفعال قوم لوط عليه السلام وعواقب مخالفة النظم الإلهي لفطرة الانسان
KAZEM KAREEM RADI : هاشم العقابي الشيوعي شخص مريض نفسي متقلب وهذا هو حال الكثير من الشيوعيين والبعثيين صفة النفاق والتملق ...
الموضوع :
هاشم العقابي قرقوز لمن يدفع اكثر
مصطفى : لا ادري كيف ائبر في الكلمات لاكن فقط اقول السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين ما طبت ...
الموضوع :
قصة وهب النصراني وكيف انظم للأمام الحسين عليه السلام
ر ح ن : الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية... لكن مع الأسف هناك دوائر ووزارات تعرقل تطوير المبدعين واصحاب ألطموح بعدم ...
الموضوع :
وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان
أبو رغيف : الأخ كاتب المقال, وفقًا لباحثين من المركز الطبي بجامعة ديوك ، فإن للزائدة الدودية وظيفة رئيسية - ...
الموضوع :
مصران اعور أم زائدة دودية ؟
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم كالعادة مقال مهم جدا , عميق ومؤثر صادق وصميمي جدا , كما مقابلاتك ...
الموضوع :
الانقسام المسيحي المسيحي على الرئاسة استمر 33 سنة، خلال 22 ساعة وحدهم الوزير باسيل ضد الثنائي الشيعي.
م : الله يرحم الدكتور حسيب العبيدي ويجعل مثواه الجنه كان من خيره رجال العراق ...
الموضوع :
اختطاف الدكتور حسيب عارف العبيدي الاستاذ في جامعة بغداد كلية العلوم السياسية وأحد شيوخ قبيلة العبيد في كركوك."
زهراء احمد الموسوي : ماتصور هاي الخطوه تضيف شي للمدرس الي هو كمل 4 سنوات دراسه وحصل بكلوريوس شنو اختبار يطلع ...
الموضوع :
وزارة التربية تطلق مشروع "رخصة مهنة التعليم" للمتعينين الجدد
علي كيم : لا يعرف الناس قدر هذا الرجل، ولو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم! ذات يوم ...
الموضوع :
اسمه معروف وقبره منسي الكميت بن زيد الاسدي
فيسبوك