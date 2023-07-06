إنها ارادة السماء

الشيخ الدكتور عبد الرضا البهادلي ||

📍بيعة الغدير للامام امير المؤمنين عليه السلام ارادة السماء ان يستمر منهج الاسلام الرسالي في بناء الانسان والمجتمع والارتقاء به على كل الاصعدة الروحية والمادية ، والحفاظ عليه من الانحراف الفكري والاخلاقي والضلال الذي يؤدي إلى عواقب وخيمة عبر التاريخ....

📍لكن السقيفة المنهج الضال والفاسد والظالم الذي اسس للسياسية وقيادة المجتمع التي تتخذ من الدين غطاء لها ، ولذلك جاءت لنا بامراء وملوك وزعماء ورؤساء عبر القرون شوهوا الدين وانحرفوا عنه من اجل اهوائهم ومصالحهم ...

📍ولذلك نحن اليوم في الحياة امام منهجين منهج الاسلام الرسالي الذي يمثله أمير المؤمنين عليه السلام في الحكم والسلطة والمسؤولية وقيادة المجتمع ومن سار على هذا المنهج الاصيل الى يومنا هذا .....

📍ومنهج السقيفة الذي يمثله اولئك الذين اغتصبوا الخلافة من امير المؤمنين عليه السلام وسار على دربهم كل الذين اتخذوا من الاسلام غطاء لهم من بني امية والعباس والى يومنا هذا وهم فاسدون ....

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