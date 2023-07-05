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رؤوس اقلام..العراق في قلب الاحداث


قاسم الغراوي ||

 

(لم يعد لدينا ليلة مرصعة بالنجوم )

 

_العراق يقع في قلب التاثيرات العنيفة التي تدمر البيئة العراقية ولازال في عين الاحداث .

_التصحر مظهر من مظاهر التدهور الواسع للانظمة البيئية حيث تقلص الطاقة الحيوية  للارض وتؤثر على الانتاج النباتي والحيواني وبالنتيجة البشري .

_6000  سنة زراعة في بلد السواد العراق واليوم 60 بالمئة من الاراضي مهددة بالتملح لتناقص تدفقات المياه الواردة من المنابع وروافد الانهار .

_الكثبان الرملية من اخطر نتائج التصحر لتاثيرها على الحياة عموما وخصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية.

_مؤشر الاجهاد المائي في العراق عند مستوى الندرة الخطيرة وفق مؤشرات حيث يحصل على  معدل 5'3 من مجموع 5

_ستكون العواصف الترابية في الاعوام القريبة المقبلة 220 يوم بالسنة وتتوقع المراصد البيئية ستكون خلال عشر

سنوات المقبلة 300 عاصفة .

_هناك هدر للمخزون المائي لبحيرة الثرثار بنسبة 50بالمئة والاهوار كذلك بفعل ارتفاع درجة الحرارة .

13 بالمئة من هذه التغيرات  مصدرها الطبيعة و87 بالمئة  من هذه التغيرات مصدرها الانسان

_العراق يواجه مشكلة بيئية حقيقية تعرض امنه الغذائي للخطر .

_الرياح السائدة هي الرياح الشمالية الغربية الجافة التي تعمل على نشر الغبار المحلي وصيف حار جاف وطويل سبب في التصحر.

_قلة الرطوبة المهمة للدورة البيولوجية ولنمو الاعشاب وانخفاض نسبة تساقط الامطار وتفاوت كمياتها وارتفاع درجة حرارة الصيف الى50بالمئة له الاثر في الجفاف والتصحر .

_تحول جنس الارض من الزراعي الى السكني وغياب المساحات الخضراء فبعد ان كان العراق يملك  35 مليون نخلة ماتبقى منها تسعة ملايين نخلة وهي في تناقص.

_غياب التقنيات المائية والطرائق العلمية في السقي يؤدي لهدر المياه يقابلها الافراط في عمليات الري لذا فان التصحر احد العوامل الاساسية التي تعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

_العراق لايمتلك قانونا وطنيا لادارة الموارد المائية .

_لابد من اعطاء الصدارة في خطط التنمية ووسائل مكافحة التصحر وخطورته لم ترق بعد الى مستوى التهديد على شتى الاصعدة.

 

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