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مواجهة عدو سافر والسلاح السافر/١...


كندي الزهيري ||

 

إن الحرب والمواجهة العسكرية تعد أبسط أشكال القتال،  برغم من وجود تعقيدات قتالية ومواجهات مسلحة ، الميدان الذي يشاهد فيه المقاتل عدوه  بوضوح ، يرى

لباسهم  ولوائهم و سلاحهم،  ويدخل في مواجهة معهم مستخدماً قدرات والمعلومات العسكرية في المجالين الاستراتيجي و التكتيكي.

ولا  ننسى أنه كما يقول ذلك  إستراتيجي العائد للعصر القديم (سون وو) ,فإن النصر وقبل أن يتحقق في ساحات القتال والمواجهة يتحصل على الورق والتصميم  إستراتيجي،  إن ساحة القتال تظهر وتبرز  نصر فحسب، و أنه القائد الذي يبحث عن النصر في الميدان يحتضن الهزيمة على الدوام .

 

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