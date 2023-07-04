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الله تعالى يحب شكر الناس


 الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي||

        

📍وردت عدة روايات في شكر المخلوق واليك هذه الروايات......

١. عن الإمام زين العابدين (عليه السلام): يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة: أشكرت فلانا؟ فيقول: بل شكرتك يا رب، فيقول: لم تشكرني إذ لم تشكره .

٢. عن الإمام الرضا (عليه السلام): من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله عز وجل .

٣. عن (عليه السلام): إن الله عز وجل أمر... بالشكر له وللوالدين، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله.

📍فلسفة ان يشكر الانسان الناس.

١. الشكر من العقل : الانسان العاقل يدرك بعقله  انه يجب تقديم الشكر  لمن قدم له معونة ومساعدة ، وليس بعاقل من لم يشكر الاخر  على ما قدم من معونة ومساعدة .

٢. الشكر من الاخلاق : فشكر الناس على ما قدموه من مساعدة ومعونة ولو كانت هذه المساعدة بسيطة طبيعة انسانية واخلاقية ،بخلاف الذي لا يشكر فهو عديم وفاقد الأخلاق الانسانية.....

٣. دوام المحبة والمودة : فالانسان الشاكر لاخيه الانسان الذي اسدى اليه المساعدة والمعونة سوف يجعل المحبة في قلبه لاخيه الشاكر مما يزيد في محبته له.

٤. الشكر  للناس شكر لله : يعتقد البعض ان الشكر فقط لله تعالى ،  ولكن هذا ليس صحيحا. فالناس في هذه الحياة وسائل ، وجعلنا بعضكم لبعض سخريا. وعلى هذا فشكر الناس هو في حقيقته شكرا لله تعالى.

٥. الشكر يحفز على المساعدة : الانسان الشاكر لاخيه الانسان يحفز المشكور على مساعدة الناس بشكل اكبر واكثر،  بخلاف الناكر للجميل فهو سبب لقطع سبيل المعروف ومساعدة الناس ...

٦.  الشكر لمحمد وال محمد : النبي صلى الله عليه واله والائمة الاطهار وسائل الفيض في هذا الوجود ، كما في زيارة الجامعة. "بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلاّ بإذنه، وبكم ينفس الهم ويكشف الضرّ، وعندكم ما نزلت به رسله، وهبطت به ملائكته، وإلى جدّكم بعث الروح الأمين........

ولاجل ذلك علينا ان نشكر اهل البيت عليهم السلام فشكرنا لاهل البيت عليهم السلام هو عين الشكر لله تعالى......

اللهم وفقنا لشكرك وشكر اوليائك وشكر الناس المحسنين الذي لهم فضل علينا بكل ما قدموه ولو بكلمة طيبة....

 

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