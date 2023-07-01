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المسلمون اول من احرق القرآن....!


الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي ||

 

                      ١  / ٧ / ٢٠٢٣

📍المسلمون الاوائل اول من احرق القرآن وذلك ببعدهم عن منهج القرآن الكريم والذي امرهم بطاعة الله ورسوله وطاعة وليه عليه السلام والذي لو اطاعوه لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولعم الاسلام مشارق الارض ومغاربها .ولذلك سوف يشهد النبي صلى الله عليه واله والائمة على الامة يوم القيامة : ( يارب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ).

📍حكام المسلمين اليوم الذين جعلوا للكافرين على المؤمنين سبيلا ، وصاروا يعملون بمنهج الغرب، وصارت امريكا هي المتحكم بهم من خلال مخابراتها ووزارة  خارجيتها وسفرائها ، وصارت قواعد امريكا العسكرية في بلدانهم هم من احرق القرآن.

📍المسلمون الذين ابتعدوا عن احكام القرآن الكريم وطبقوا احكام ومنهج الغرب في حياتهم وسلوكهم وفكرهم واكلهم وشربهم وملابسهم وملاهيهم هم من احرق القرآن  ولاجل ذلك تجرأ الغرب الكافر وأمريكا وإسرائيل على القران الكريم ...

📍لو عملنا بالقرآن الكريم وصار القرآن هو المنهج في حياة الامة الاسلامية لما استطاع الغرب وامريكا واسرائيل ان تهين الامة وتجعلها امة تابعة جبانة ذليلة ، ولما تجرأ الغرب وامريكا من حرق القرآن الكريم ....

📍نعم الدولة الوحيدة في الارض  والتي استطاعت ان تخرج من ربقة امريكا والغرب وإسرائيل ايران الإسلام بقيادة الامام الخميني رضوان الله عليه الذي جعل القرآن هو الحاكم في ايران بل جعل لغة القرآن في المدارس والجامعات. ومع ذلك الذين وقفوا بوجه ايران وعداوتها عملاء أمريكا والغرب من العرب والمسلمين .

📍لذلك اذا اردنا ان لا نجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا وان نرجع  عزة القران  الكريم  وكرامة الامة علينا ان نرجع الى القرآن الكريم واحكامه ووصاياه وموضوعاته واخلاقه وقيمه ومبادئه وفكره واصول العقيدة فيه. عندها سوف يخشى منا الغرب ولا يتجرأ على حرق واهانة القرآن....

"" اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه واله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين"".

 

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