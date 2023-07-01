ما الفرق بين من جاهد نفسه وقتلها من العيوب وبين من اعتدى ؟!

هشام عبد القادر ||

قسيس طهر قلبه بالمعاملات وقتلها بجهاد النفس وطهرها من العيوب ..فاستبصر ورئى وندم وتاب وعرف الحقيقة البيضاء.. بياض القلب..

وبعرفات رفع يديه بالتوبة..

بينما مسيحي اخر يدعي المسيحية قلبه اسود لم يحترم الاديان السماوية ولم يحترم الرسل واسمائهم ولا مشاعر المسلمين ..وبنفس ايام الحج ظهر الفرق بين من يقتل نفسه من العيوب وبين من يسجد لنفسه ولم يسجد لخالقه اي عبد هواه وهو المسيحي السويدي ..وحاشى لله أن يكون مسيحي لان المسيحين بالعادة هم آهل كتاب يعرفون الحق كما يعرفون ابنائهم وهم منتظرين للمسيح عليه السلام ..ولم يصلوا لسدرة المنتهى لإن الحجب للنفس في كل إنسان ..سوى مسلم او مسيحي وبأي ديانة كان ....

ونعرف من خلال الواقع بين الفريقين ممن رجع وندم وعرف حقيقة بياض قلبه ..وبين من لم يعرف نفسه ..

من خلال ما حصل في ايام الاضحى المبارك ايام عرفان عرفان النفس ايام الذبح ذبح النفس الامارة بالسوء.. وتطهير النفس.. ورجم الشيطان هوى النفس.. هنا الفرق يتبين لمن يبحث عن الحقائق بالواقع بالمعاملات..

وبين الاخر الذي احرق القرآن الكريم ولم يحترم الانبياء ومشاعر المسلمين

والحمد لله رب العالمين ..

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