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عيد الولاية وكمال الدين...


هشام عبد القادر ||

 

اول شئ نعرف عن الولاية وولاة الأمر هو من الله امر إلهي واختيار وتنصيب من الله ..ليس من البشر ولا اختيار من البشر ..ابدا.. الاصطفاء والاختيار للانبياء والرسل والائمة اولياء الأمر من الله..  هكذا لكي تعرف الحقيقة ...التي هي اوضح من عين الشمس...يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك...وإن لم تفعل فما بلغت رسالته..

الاية الكريمة رقم 55سورة المائدة..

إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنو..

 تبين معنى الكمال..

الدين الولاية  لله

الدين الولاية لرسوله

اكتمل الدين الولاية للذين آمنو بعالم الذر المعصومين ..

وبيوم الثامن عشر من ذي الحجة نزلت الآية اليوم اكملت لكم دينكم بينت لمن الولاية من هم المؤمنين الذي وجب علينا أن نواليهم.. وتمت النعمة ..والنعمة نفس الولاية

النعمة التفويض والطاعة  لله

النعمة التفويض والطاعة لرسوله

النعمة التفويض والطاعة لولي الأمر المعصوم  ..

هذه المعادلات الثلاثية ..

تبين لنا. الوصول للحقيقة فقط

نبدأ من الاستقامة بالشريعة وتطبيق

 الطريقة ثم نصل  للحقيقة ..

معادلة ثلاثية شريعة وطريقة وحقيقة

ومعادلة ثلاثية اخرى..

علم اليقين عين اليقين ثم حق اليقين..

كمال الحقيقة هو الوصول للوعد الذي انتظرته كل الانبياء والملائكة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين..

اي كل الانبياء تبشر ويقول السائلون لكل الانبياء والرسل والصالحين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين..

الوصول للحقيقة ..تمشي بالطرق الثلاثة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين...

اعلى درجات اليقين حق اليقين ..

ولن نمر بالثلاث المراحل إلا بالولاية ..

والمعادلة نتيجتها واضحة السلام والخير للعالم..

ايضا هناك حقيقة نفهمها

لن يفترقا القرآن المعصوم والعترة المعصومة ..

الطهارة والعصمة والاصطفاء  لن تفترق ..عن القرآن المعصوم الطاهر ..

ولهم ظاهر بالوجود كتاب نراه باعيننا وامام معصوم نراه باعيننا..

وايضا باطن في انفسنا ولي امر من انفسنا نفس ملهمة ..توحي بالخير.

وقرآن محفوظ في صدورنا ....

ويتسائل الإنسان من هو ولي العصر ولي الامة الذي هو رحمة للعالمين كما القرآن رحمة للعالمين هل نراه ...هذا الامر ...يحتاج للتفكر سلسلة الانبياء المعصومين خط واضح مع الرسالات السماوية ...فكل كتاب منزل من السماء وأن حرفته الايادي الاثمة فهو محفوظ بصدور الانبياء والصالحين والقرآن محفوظ بصدر ولي الامر وراث كل علوم الانبياء عليهم السلام والقرآن حقيقته في الصدور ..القلب السليم هو الذي سيعرف من هو ولي الأمر ...لان محور الاتصال هو القلب هو بيت الله الذي فيه القرآن وفيه الإمام ..المعصوم..

 

والحمد لله رب العالمين

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