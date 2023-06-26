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من هو النبى الذي وصفه الله بانه صادق الوعد و يأمر اهله بالصلاة و الزكاة ؟!


د.مسعود ناجي إدريس ||

 

 

جواب: النبي الذي ذكره الله عز و جل في القرآن الكريم بوصف صادق الوعد هو النبي اسماعيل ( عليه السلام ) حيث قال : { وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا } ، ( سورة مريم : 54 و 55 ) .

لقد ذكرت الروايات المأثورة عن أئمة اهل البيت عليهم السلام سبب هذه التسمية ، فقد رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) أنهُ قَالَ : "إِنَّمَا سُمِّيَ إِسْمَاعِيلُ صَادِقَ‏ الْوَعْدِ لِأَنَّهُ وَعَدَ رَجُلًا فِي مَكَانٍ فَانْتَظَرَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ سَنَةً فَسَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَادِقَ‏ الْوَعْدِ".

ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ: مَا زِلْتُ مُنْتَظِراً لَكَ"

وفي رواية اخرى ورد بان اسماعيل الذي سماه الله صادق الوعد هو اسماعيل بن حزقيل أحد أنبياء بني اسرائيل و ليس هو النبي اسماعيل بن النبي إبراهيم عليهما السلام ، فقد رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنهُ قَالَ : "إِنَّ إِسْمَاعِيلَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ‏فِي كِتَابِهِ‏ ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾ 7 لَمْ يَكُنْ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، بَلْ كَانَ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَسَلَخُوا فَرْوَةَ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ، فَأَتَاهُ مَلَكٌ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ بَعَثَنِي إِلَيْكَ فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ، فَقَالَ لِي أُسْوَةٌ بِمَا يُصْنَعُ بِالْحُسَيْنِ عليه السلام"

 

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من هو النبى الذي وصفه الله بانه صادق الوعد و يأمر اهله بالصلاة و الزكاة ؟!
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