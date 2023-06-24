السعودية تعتقل وتمنع الحجاج والمعتمرين البرزنجي والعسال نموذجا

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

ابتليت أمة الإسلام بسيطرة ال سعود ووهابيتهم على مقدسات المسلمين بدعم بريطاني وفرنسي مباشر بالحرب العالمية الأولى، عندما خدعوا شريف مكة وزعيم العالم العربي والإسلامي السني( الشريف حسين) في إسقاط الدولة العثمانية مقابل وعد شفهي في إعطاء العرب مملكة يكون السفيه الكسيف اللاشريف مفتي مكة ملك على المملكة المزعومة للعرب، لكن اتفاقات مؤتمر كامبل والذي عقد في عام ١٩٠٥ الذي ضم وزراء خارجية الدول الأوروبية الاستعمارية المؤثرة اتخذوا قرار بتقسيم العالم إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى الدول الاوروبية هم أسياد العالم يتمتعون بالتبادل المعرفي والعلمي، والفئة الثانية ثقافات لا تتعارض مع القيم الأوروبية مثل الصين واليابان يتم اعطائهم تقنيات العلم والمعرفة، لكن لايتم السماح لهم بالتسيد على العالم، وكان نصيب العرب والمسلمين من الفئة الثالثة التي يجب أن تجزئتها وحرمانهم من العلوم والمعرفة، ودعم أنظمة مستبدة تحكم الشعوب العربية والاسلامية لأنها تتعارض مع القيم الأوروبية.

الله عز وجل فرض على كل مسلم أن استطاع ماديا وصحيا أن يحج بيت الله عز وجل، والله عز وجل حرم ومنع الجدال داخل بيت الله، لمنع وقوع صراعات ونزاعات مذهبية، دأبت أمة الإسلام في السماح للحجاج بحج بيت الله رغم وجود صراعات وحروب، بخلافة الإمام علي بن أبي طالب ع سمح إلى أهل الشام في حج بيت الله الحرام رغم أن الحرب قائمة بين جيش الخليفة الشرعي الإمام علي بن أبي طالب ع وبين الفئة الباغية بقيادة الباغي معاوية بن أبي سفيان عليه لعنة الله.

لكن بوضعنا الحالي، يتخذ النظام السعودي من مواسم الحج والعمرة فرصة مناسبة للانقضاض على معارضيه أو معارضي دول الاستعمار، الذين يأتون لزيارة بيت الله الحرام من كل فجٍّ عميق، إذ نفذّت السلطات في المملكة مئات بل آلاف الاعتقالات، استهدفت الشخصيات التي تتعارض مع النظام السعودي، بل السعودية اعتقلت علماء طاقة من دول لاتسير في ركب دول الاستعمار، وسلمتهم إلى دول كبرى لديها مشاكل ايدولوجية مع بعض الدول الاسلامية، يتم اعتقال الشخصيات التي لاتسير في ركب الرجعية، عبر كذبة كبرى في اسم تم الاعتقال لدواعي حفظ أمن الدولة، تم اعتقال ثلاثة مواطنين شيعة من البحرين وتم اعدامهم بكذبة تزعمهم مجموعة مسلحة تعمل في منطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية، عمليات خطف واعتقال الحجاج والمعتمرين مستمرة بالسعودية، ولعل آخرها ما حدث مع الإعلامية المصرية رانيا العسال.

السعودية استخدمت بيت الله عز وجل مكان للاغتيال والخطف واعتقال كل مسلم يعارض أو يتعارض مع آل سعود، أول جريمة قتل استهدفت قوافل الحجيج حدثت في بداية سيطرة الوهابية على نجد حيث تم استهداف قافلة الحجاج اليمنيين خلفت آلاف الضحايا عرفت في مجزرة تنومة.

المجزرة وقعت قبل مائة عام ، من نفذ الجريمة عصابات عبد العزيز بن سعود مجزرة بحق الحجاج اليمنيين في تنومة وسدوان بمنطقة عسير السعودية وهم في طريقهم لأداء فريضة الحج، وليومنا هذا لم يتم تحقيق العدالة في تقديم تعويضات إلى عوائل المجزرة، كتب التاريخ ذكرت

في عام 1923 ، قتلت عصابات تابعة لمؤسس المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن سعود بالرصاص أكثر من 3000 حاج يمني كانوا متجهين نحو مكة لأداء فريضة الحج السنوية،

عندما وصلوا إلى تنومة وسدوان في عسير بالسعودية ، حال وصول القافلة التي كانت تسير على الجمال والخيول، بدأت العصابات المسماة الغاطغات بإطلاق النار على الحجاج وقتلت 3105 حاجاً مسالمين، كانت الجريمة رسالة من عبدالعزيز سعود إلى المندوب السامي البريطاني في استعداد عبدالعزيز سعود في تدمير منطقة الشرق الأوسط لصالح إقامة دولة إلى بني صهيون، وفعلا على اثر ذلك تم دعم عصابات الوهابية في السيطرة على الحجاز وقتل آلاف من أنصار شريف مكة الخائن وتسليم الحجاز إلى عبدالعزيز سعود وإقامة مايعرف في المملكة العربية السعودية.

استمر تعامل السلطات السعودية بقسوة مع الحجاج والمعتمرين منذ أن سيطرت قوات عبدالعزيز سعود على الحجاز، وتم تأسيس مجاميع من المطاوعة لاذلال الحجاج واتهامهم في الكفر، هذه المجاميع تعرف في لجان الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف في مايعرف بالشرطة الدينية، ارتكبوا أبشع الطرق بحق الحجاج من خلال ضربهم بالعصي والهراواة، هذه اللجان عبر تاريخ قرن من الزمان قامت في اعتقال وسجن وقتل آلاف الحجاج لأسباب مذهبية ، انا شخصيا ذهبت للحج عام ١٩٩٩ كنت أزور موقع مقبرة البقيع قامت الشرطة في اعتقالي عندما عرفوني شيعي وتم انقاذي من مجموعة من الحجاج العراقيين، لذلك عندما أكملت مناسك الحج وقفت في بيت الله عز وجل، وقلت يا إلهي هذه اول واخر مرة أحج بيتك الحرام ولم ولن أعود للحج وزيارة قبر رسول الله ص في المدينة بظل حكم ال سعود، وفعلا كانت زيارتي الأخيرة للسعودية، وحتى عندما أسافر إلى العراق لم ولن احجز اي تذكرة سفر على الخطوط

الجوية السعودية والإماراتية والأردنية ابدا، بل ومؤخرا انظمت دولة الكويت في قضية اعتقال مطلوبين توجد اسماؤهم بالمطارات معارضين إلى دول الاستعمار، وخاصة الدول الثلاث الأولى أقذر الدول بالعالم تقوم في اعتقال اي شخص يقوم في انتقاد قوي الأنظمة البدوية الوهابية صنيعة الاستعمار لدى دخول أراضيهم، بل الدولة الكويتية افضل من تلك الدول الثلاث المذكورة.

الإعلامية المصرية رانيا العسال، مواطنة مصرية خريجة صحافة، من عائلة مسيحية قطبية اعتنقت الإسلام ووقفت مع القوى المقاومة للاستعمار، دعمت القوات الامنية العراقية من الجيش والحشد بكل قوة، تعرضت للتهديدات بمصر من المجاميع الوهابية، حتى انا شخصيا تواصلت مع السيدة رانيا العسال واقترحت عليها استنساخ الكتابات التي تدعو لقتلها والذهاب إلى مكتب الأمم المتحدة لطلب لجوء سياسي، لكنها قالت لي حكومة الجنرال السيسي مع إعطاء الحريات ولايمكن لي أن أقول أن السيد السيسي يقف وراء عمليات تهديدي، بل الحكومة المصرية تعطينا هامش كبير من الحرية.

قبل عدة أشهر ذهبت رانيا العسال إلى العمرة إلى مكة المكرمة وقامت بنشر صورها وهي في مكة، وانقطعت اخبارها، وبعد ثلاث أشهر تمكن ابن رانيا العسال من معرفة اختفاء والدته عن طريق الخارجية المصرية وتبين أن رانيا العسال اعتقلت وهي في مكة واودعت السجن، وربما يصدر قرار في اعدامها لكونها كانت تنتقد ال سعود.

تغريدة كانت قد نشرتها في 11 شباط/ فبراير الماضي، انتقدت السيدة رانيا العسال، سلوكيات النظام السعودي، حيث كتبت التغريدة التالية، ( لماذا يسمّوا أبواب الكعبة بأسماء ملوكهم، هل أحد من أُسرة بني سعود بنى الكعبة ولا حتى شارك في هدم الأصنام حولها ولا حتى تحريرها،أكيد، جدّهم الأكبر هو من بلّغ أبرهة عن مكان الكعبة).

كتب آلاف الإعلاميين مقالات وتغريدات تطالب في الحرية إلى رانيا العسال، لكن دون جدوى، وفي وقت سابق اعتقلت السلطات السعودية في الحرم الآمن السيدة اليمنيةَ مروة الصبري، لذلك أصبح بيت الله مكان غير آمن، ومن الأفضل المطالبة بحماية دولية تضمن حقوق كل مسلم في زيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة بدون أي سلطة إلى ال سعود، نعم لنجعل من مكة والمدينة لهم وضع خاص مثل الفاتكان، ولابأس في جعل بيت المقدس أيضا برعاية اممية لوضع نهاية إلى السلطات السعودية في اضطهاد المسلمين ومنعهم من حج بيت الله الحرام.

قبل أيام تناقلت وسائل الإعلام خبر منع السلطات السعودية الدكتور حيدر البرزنجي من الحج وتم إعادته للعراق، الأخ الدكتور حيدر البرزنجي كاتب ومحلل سياسي يدافع عن القوات الامنية والحشد، السلطات السعودية لم تقم باعتقال الدكتور حيدر البرزنجي خوفا من ردود الأفعال العراقية، لكن قرأنا تغريدات لفلول البعث وهابي تشيد في منع الدكتور حيدر البرزنجي من الحج، وسبق إلى هؤلاء ومنهم النتن الطائفي الوهابي عبدالرزاق الشمري والذي كان مستفيد من نظام صدام الجرذ، وأيضا مستفيد من النظام الحالي وهو السيء عبدالرزاق الشمري الذي يقيم في اربيل وراتبه الشهري يصله إلى بيته ليكتب تغريدة طائفية تكشف حقيقة الحقد الطائفي البغيض الذي يستهدف كل شيعي بعد منع السلطات السعودية دكتور حيدر البرزنجي من الحج بالقول التالي، ‏( انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) نؤيد ونبارك الخطوة الجبارة التي قامت بها ‎حكومة خادم الحرمين الشريفين بطرد الذيل الايراني ‎حيدر البرزنجي، ومن قبله الإرهابي ‎حيدر الساعدي، المسئول عن جريمة ‎عبارة الموصل، ونشد على يدها في التصدي لقرامطة العصر).

عبدالرزاق الشمري احد الحيوانات الناهقة، رجل يعتبر صدام الجرذ الهالك هو رئيس ومالك الشعب العراقي، لذلك لايمكن بناء دولة آمنة مع هؤلاء البعثيين الطائفيين الاراذل، وما علاقة السيد حيدر الساعدي بغرق عبارة الموصل، من يتحمل المسؤولية مالك العبارة والمحافظ ومسؤول المنطقة التي وقع بها الحادث، حتى لو يتم الحديث عن ظاهرة وجود دعارة وشاذين جنسيا في منطقة سنية أو مختلطة رأسا اراذل فلول البعث يضعون المسؤولية على مسؤول أمني شيعي ويبرؤون انحراف العاهرات والشاذين جنسيا، للاسف انا كمواطن عراقي عارضت نظام البعث أشعر أن الاخوة بالحكومات العراقية المتعاقبة وضعوا العراقيل وخاصة مع شخصي المتواضع لمنع عودتي للعراق، لايعقل يتم منعي بعدم العودة للجيش العراقي لأسباب تافهة، لكن هذه التصرفات الخاطئة من جانب الحكومة العراقية سواء كانت سابقة أو حالية لايمكن لي أن أقف ضد العملية السياسية الحالية ابدا، مستعد اقدم نفسي شهيد لأجل عدم عودة عقارب الساعة إلى قبل يوم التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣، وابقى شوكة في عيون فلول البعث وهابي، ايقنت بنسبة مليون بالمائة اقضي حياتي بالمنفى إلى أن أموت، لأنه لايمكن لي العودة العراق لكي اعيش ماتبقى من حياتي بدون احصل على وظيفة بالجيش أو وظيفة مدنية بسيطة، نعاهد الله عز وجل وضحايا الإرهاب من شرفاء شيعة العراق نبقى بالمرصاد وشوكة في عيون فلول البعث وهابي، مثلي الأكبر هو بطل الإسلام والانسانية الخالد الأمام علي بن أبي طالب ع المظلوم الأول بالبشرية.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

25/6/2023

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