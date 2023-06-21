كعبة الإنسان في صدره يخزن الكتاب الجامع ...

هشام عبد القادر ||

لا زالت قلوبنا محتلة لم تتحرر لإنها مرتبطة بقبلة الوجود التي نتوجه إليها في صلاتنا.....

إذا أردت أن تبحث عن الكتاب الجامع الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ستجده في صدرك..

إذا أردت اثبات تمسكك بالقرآن الكريم اعرف ارتباط قلبك هل هو مع إمام زمانك لإنهما لن يفترقا فإذا قلبك مرتبطـ بإمام زمانك أعرف أنك مرتبط بالقرآن الكريم وإذا كنت مرتبط بالقرآن متبع حق الإتباع فانت في قلبك بالتأكيد سترتبط بإمام زمانك..

فاتحة قلبك هو الدليل في اشتياقك وخاتمة نتائج سلوكك بالصراط يصل بك إلى الإمام الجامع المبين هو مسكنه في قلبك فهو قبلته ومحرابه ..

الكتاب الجامع هو الإمام المبين..

كيف نعرف هذه الخزائن التي في الصدور نبدأ بفاتحة وجودنا روحنا بمن تتصل لإن الإتصال الروحي عبر سبعة ارقام السبع المثاني ..ومفتاح الإتصال بدايته الهاء اهدنا الصراطـ المستقيم طريق المعصومين قرآن معصوم مع إمام معصوم هذا الخط هو الرصيد للإتصال ...فأنا وانت بحاجة إلى الفاتحة الفتح بالإتصال نبدأ بهوية قلوبنا التي تهتدي للإمام المعصوم والقرآن المعصوم إذا كانت ارواحنا متصلة بالإمام المعصوم يعني ذالك فقلبنا سليم صالح للإتصال ..الشبكة للإتصال ذات درجات مرتفعة.. اي مقامات مرتفعة..

إذا قلوبنا هي مسجد وقبلة وكعبة وجودنا هناك نجد القرآن الكتاب الجامع وهناك نرى إمامنا والذي يوصلنا إلى هذا الحج والمقام والعبودية في هذا الصرح هي الفاتحة لوجودنا الروح اذا اتصلت بالإمام اتصلت بالكتاب المبين فهما لن يفترقا..

إذا الخلاصة الروح بالضرورة تتصل في قبلة وجودنا في قلوبنا بإمامها لكي نثبت على الصراط المستقيم ونستقيم بمعرفة طريق المعصومين..

القلب هو الكتاب الجامع وهو المسجد الاول والآخر محل سر دولتك الإنسانية.. تربطك الروح بعرش عقلك الوجودي..

كما قلنا اكثر من من مقال العقل عرش وجودك والقلب قبلة وجودك والروح السبب للإتصال بينهما ..العقل رئيس او رسول والقلب وزير او وصي والروح امين السر هي الفاتحة والخاتمة سبب الإتصال بينهما....

والعقل شمس وجودك والقلب ارض وبحر وجودك ولسانك هي الرعد والكلمات هي السحب التي تتراكم في عقلك كالمزن تجمعها بالصلاة على النبي وآله لاجل عدم نسيانها..والارض الطيبة هي القلب تنبت شجرة طيبة اصلها ثابت بالقلب وفرعها بسماء عقلك ووجودك..تهطل الكلمات دائما في القلب ..إذا انجذب القلب لعذب الكلمات الصادقة صلحت القلوب وانبتت شجرة نافعة مثمرة تؤتي أكلها كل حين..

الشجرة هي الإمام المعصوم الباب الذي يوصلك لكل مملكتك اي لكل دولتك فأنت دولة مصغرة انت كون مصغر للكون.. اذا اردت ان تعرف كل الكون وكل الوجود اعرف نفسك ..ونفسك في قلبك كعبة وجودك محل المؤتمرات السرية لاركان دولتك ..هناك الحج وهناك الصلاة وهناك الإقامة والاذان والصلاة والعبادة والخلوة..

تجتمع كل الحواس الوجودية لدولتك في قلبك.. تجد رئيس دولتك ووزيره وامين سر دولتك...

الصدر هو قفص مخزون مملكة عظيمة ..القلب السليم هو من يتصل بالإمام المعصوم الذي لا يفترق مع الكتاب القرآن المعصوم...

نحن بعيدين عن قبلتنا وعن الكتاب وعن الإمام الذي ليس بعيد عنا هو فينا واقرب من حبل الوريد فكل إلهام هو منه وكل وحي في القلوب هو منه فهو النفس الملهمة الزكية البصيرة المطمئنة اذا تفرغت اتصالاتنا وارتباطنا من هذه المقامات اي نحن مشغولين نتصل بخط آخر بخط النفس الأمارة بالسوء.. التي توسوس بالشر..

أما النفس اللوامة هي ملائكية تعترف بالخطأ وتسبح بسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا..

إذا لا تبعتد بعيدا عن دولتك ووجودك انا وانت وكل إنسان حياتنا كلها في ذاتنا...ارتباطنا في انفسنا التغير من النفس ..تستطيع هذه النفس ان تكون امة ..تستطيع ان توسع قلبك ليكون مسجد عظيم تدخله ملايين الزائرين والحجاج ..تستطيع ان تعلوا عرفات قلبك تعرف لمن الملك في قلبك هو لله الواحد القهار مثلما انت في قبرك وحيد سيكون في قلبك ملك احدي..

نحن إذا اردنا أن نعرف خزائن وجودنا وكنوزها لا نستطيع إلا بالفاتحة لوجودنا هي الروح نتصل بها لنعرج لعرش وجودنا العقل الكلي وايضا نحل في مسجد قلوبنا نعرف من هو إمامنا الذي لا يفترق مع القرآن..

انت وانا دولة مهجورة ..لإننا هجرنا الإتصال بالروح.. لهذه المملكة وانشغلنا بالإتصال بغير هذا المسجد العظيم ..الذي في صدورنا.. وايضا اخلينا قلوبنا من جلسات واجتماعات اركان دولتنا لم نجمتع مع رئيسنا ووزيرنا وامين سرنا.. بخلوة بقلوبنا ..

ولكن سيأتي يوم من يجمعنا بيوم الجمع تتصل الأرواح بطرفة عين وتنتقل الاجساد اي كل وجودنا ودولنا تسجد لدولة واحدة مقامها العظمة يومها تشرق الأرض اي قلوبنا جميعا بنور إمامنا ..ويكون هو الإمام الذي نصلي خلفه وتتحرر كل المقدسات ..اما الآن قلوبنا محتلة غير متحررة...

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والحمد لله رب العالمين