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كربلاء المقدسة تستضيف ملايين البشر بأمان وكرم دون مخاطر ..


هشام عبد القادر||

 

نتوقع في عام 2023 ستتوافد ملايين البشر إلى كربلاء المقدسة في شهر محرم وشهر صفر ..ويستقبلهم الشعب العراقي كافة بالكرم والخدمة دون خوف ومخاطر في نفوس الزائرين بل بكل شوق وحنين في الارواح الطيبة والقلوب الصافية تسعى لزيارة ابي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام واولاده واصحابه الكرام.. ولكن سنجد المخاطر والخوف في الحج في عامنا هذا 2023. في مكة المكرمة بسبب سوء الإدارة من مملكة بني سعود التي تقتنص الحجاج والمعتمرين المعارضين لسياستهم ..فإذا مر شهر ذي الحجة بسلام دون اي مساوء من بني سعود فستكون هناك مبشرات وأن لم فقد تتغير المواقف وستكون عواقب تجرف المنطقة بعدة متغيرات ..وما شهدنا من مذابح وإعدامات بحق ابناء البحرين وغيرهم من الشباب في المناطق الشرقية لا تبشر اي لا يوجد ما نتوقعه بالأمان من المخاطر...وما نستهدف إليه بمقالنا لا أمان إلا في ساحة كربلاء المقدسة تحضر الملايين بقلوب مطمئنة ونفوس مهيئه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون...فالأيام القادمة ستعرفنا عن عامنا هذا عن حجم المتغيرات والأحداث المتسارعة..

 

والحمد لله رب العالمين

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كربلاء المقدسة تستضيف ملايين البشر بأمان وكرم دون مخاطر ..
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